 జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు) | Priyanka Chopra Shines in Stunning Look | Sakshi
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జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)

Oct 19 2026 3:41 PM | Updated on Oct 19 2026 3:48 PM

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ఆస్కార్(అకాడమీ మ్యూజియం) నిర్వహించిన ఓ వేడుక కోసం అందంగా రెడీ అయిన 'వారణాసి' ఫేమ్ ప్రియాంక చోప్రా.. ఎల్లోరా శిల్పమే అసూయ పడేంతలా మెరిసిపోయింది.

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# Tag
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జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)
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