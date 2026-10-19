జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)

ఎన్నికల ‘ఖర్చు’ కోసం ఈ అప్పు వాడేస్తారని భయపడుతున్నాడు..!
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Oct 19 2026 3:41 PM | Updated on Oct 19 2026 3:48 PM
ఆస్కార్(అకాడమీ మ్యూజియం) నిర్వహించిన ఓ వేడుక కోసం అందంగా రెడీ అయిన 'వారణాసి' ఫేమ్ ప్రియాంక చోప్రా.. ఎల్లోరా శిల్పమే అసూయ పడేంతలా మెరిసిపోయింది.
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