 నవరాత్రుల సమయంలోనే తెరుచుకునే అమ్మవారి ఆలయం..! రక్షగా నాగుపాము.. | This Shakti Peetha in Paralakhemundi opens only during Durga Puja | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నవరాత్రుల సమయంలోనే తెరుచుకునే అమ్మవారి ఆలయం..! రక్షగా నాగుపాము..

Oct 19 2026 11:48 AM | Updated on Oct 19 2026 11:52 AM

This Shakti Peetha in Paralakhemundi opens only during Durga Puja

దేవి నవరాత్రులు అప్పుడే తొమ్మిదో రోజుకు చేరుకున్నాయి. మహర్నవమి రోజు అమ్మవారిని మహిషాసుర మర్ధినిగా కొలుచుకుంటారు భక్తులు. ఈవేళ దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ గావించిన అమ్మవారిని తమను చుట్టుముట్టే భయాలు, బాధలను దురంచేసే తల్లిగా ప్రార్థిస్తారు. అలాంటి ఈ పర్వదినం రోజున దుర్గతులకు దూరం చేసి ఆ తల్లికి సంబంధించిన ఒక విశిష్ట ఆలయం గురించి తెలుసుకుందామా. ఆ అమ్మ ఆలయం కేవలం దేవి నరాత్రుల్లో తప్ప మిగతా అన్ని రోజుల మూసివేసి ఉంటుంది. ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆ ఆచారం వెనుకున్న రహస్యం ఏంటో తెలుసుకుందామా.!.

ఒడిశాలోని పారలాఖేముండిలో వెలిసిన పురాత దండు మారమ్మ ఆలయం అత్యంత మహిమాన్వితమైన గుడి. ఈ అమ్మవారు అత్యంత పవిత్రమైన శక్తిపీఠాల్లో ఒకటిగా అలరారుతోంది.  పారలాఖేముండి రాజవంశ పాలనా కాలంలోనే ఈ ఆలయం నిర్మించబడినట్లు భక్తులు విశస్తిస్తుంటారు. ఆ అమ్మ అన్ని వైపుల నుంచి పట్టణాన్ని రక్షించేందుకే అలా ఈశాన్య మూలలో కొలువై ఉందని చెబుతుంటారు స్థానికులు. 

ఈ ఆలయం కేవలం నవరాత్రుల ప్రారంభంలోనే తెరుస్తారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజల అనంతరం దసరా రోజు రాత్రి ఈ ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు. మిగిలిన ఏడాదికాలం పాటు భక్తులకు ఈ ఆలయం అందుబాటులో ఉండదట. ఈ ఆలయంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశాలలో ఒకటి అమ్మవారి విగ్రహం వెనుక ఉన్న పెద్దపాముపుట్ట. స్థానికుల నమ్మకం ప్రకారం..పురాతన కాలం నుంచి ఒక నాగుపాటు పుట్టలో నివశిస్తోందని స్థానికులు నమ్మకం. 

ప్రతి ఏటా అష్టమి పూజల సమయంలో ఈ పాము విగ్రహం దగ్గరకు వస్తుందని చెబుతున్నారు స్థానికులు. దీన్ని చూసేందుకే చుట్టపక్కల ప్రజలు తండోపతండాలుగా తరలివస్తుంటారని చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ నవరాత్రుల పూర్తి అయిన తదనంతరం నుంచి ఆ నాగుపామే ఈ అమ్మవారికి రక్షగా ఉంటుందట. చాలా దశాబ్దాల క్రితం..దసరా సమయంలో అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి దున్నపోతును బలి ఇచ్చేవారని, ఆ తర్వాత ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, పూజలు నిర్వహించేవారట. 

అయితే కాలక్రమేణ ఆ పూజల్లో మార్పుల్లో వచ్చి అమ్మవారికి కేవలం శాకాహార నైవేద్యాన్నే సమర్పిస్తున్నారట. ప్రస్తుతం దండుమాలసాహి ప్రాంత నివాసితులు ఈ ఆలయ నిర్వహణను చూసుకుంటున్నారట. ఏటా నవరాత్రుల సమయంలో ఇక్కడ ఉత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతాయట. స్వలం కాలం వరకు తెరుచుకునే ఈ అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే..తమకు సౌభాగ్యం, క్షేమం కలుగుతుందనేది భక్తులు ప్రగాఢ నమ్మకం. 

ఇదీ చదవండి: నవరాత్రుల స్పెషల్‌ వంటకాలు..చేసేయండిలా!
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బతుకమ్మ పండగ.. అందంగా హీరోయిన్ అనన్య (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల : స్వర్ణరథంపై దేవదేవుడు శ్రీ వేంకటాద్రీశుడు దివ్య దర్శనం (ఫోటోలు)
photo 3

నవరాత్రి స్పెషల్.. టాలీవుడ్ బ్యూటీస్ వేరే లెవల్ గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 4

విశ్వక్‌ సేన్‌ ‘కల్ట్‌’ మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

మైసూరు దసరా మహోత్సవం...జంబూసవారీ ఏర్పాట్లు (ఫోటోలు)

Video

View all
Vijayawada Mayor Post Will Be Mine Says Rayana Bhagyalakshmi 1
Video_icon

విజయవాడ మేయర్ నాదే.. రాయన భాగ్యలక్ష్మి వైరల్ కామెంట్స్
Eluru TDP Leaders Bala Chittemma Emotional Comments 2
Video_icon

మీ కంటే YSRCP నయం.. 40 సంవత్సరాలు TDPకి పని చేసినందుకు మీరు నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇదా..!
Noble Polymer Ltd Shares Surge 3
Video_icon

లక్షకు 42 లక్షల లాభం.. రాకెట్ లా దూసుకెళ్తున్న షేర్
Terrifying Experiences In The Flydubai Incident Revealed By Pilot Smit Machchhar 4
Video_icon

ఫై దుబాయ్ ఘటనలో.. భయానక అనుభవాలు.. బయటపెట్టిన పైలట్ స్మిత్ మచ్చర్
New Girl In Vijay Varmas Life Video Goes Viral 5
Video_icon

తమన్నాతో బ్రేకప్.. మళ్లీ ఆమెతో డేటింగ్.!
Advertisement
 