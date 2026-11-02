 TAJ ఆధ్వర్యంలో టోక్యో ఓజిమాలో ఘనంగా దసరా వేడుకలు | Grand Dussehra celebrations held in Ojima Tokyo by TAJ | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

TAJ ఆధ్వర్యంలో టోక్యో ఓజిమాలో ఘనంగా దసరా వేడుకలు

Nov 2 2026 11:48 AM | Updated on Nov 2 2026 11:52 AM

Grand Dussehra celebrations held in Ojima Tokyo by TAJ

టోక్యో : జపాన్‌లోని తెలుగు సమాజానికి అండగా నిలుస్తున్న TAJ (Telugu Association of Japan) ఆధ్వర్యంలో టోక్యోలోని ఓజిమా 6-చోమ్ ప్రాంతంలో దసరా (విజయదశమి) వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో, భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాల వైభవాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఘనంగా నిర్వహించారు.

శనివారం సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ వేడుకల్లో జపాన్‌లో నివసిస్తున్న తెలుగు కుటుంబాలు, చిన్నారులు, కమ్యూనిటీ సభ్యులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. భారతీయ పండుగల విశిష్టతను, ఆధ్యాత్మికతను, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా విజయదశమి నిలుస్తుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. శ్రీరాముడు రావణుడిపై సాధించిన విజయాన్ని, అమ్మవారి శక్తి మహిషాసురుడిపై సాధించిన విజయాన్ని స్మరించుకుంటూ పండుగను జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు, భక్తి కార్యక్రమాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. చిన్నారులు, కుటుంబ సభ్యులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని వేడుకలకు ప్రత్యేక శోభను తీసుకొచ్చారు.

“ఎక్కడ ఉన్నా మన సంస్కృతి మనతోనే” అనే భావనతో, జపాన్‌లోని తెలుగు కుటుంబాలు తమ పిల్లలకు భారతీయ సంస్కృతి, ఆచారాలు, పండుగల ప్రాముఖ్యతను పరిచయం చేస్తూ, భావితరాలకు మన సంప్రదాయాలను అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నాయి. విదేశీ గడ్డపై భారతీయ పండుగలను ఐకమత్యంతో జరుపుకోవడం ద్వారా తెలుగు సమాజంలో సాంస్కృతిక అనుబంధాలు, స్నేహభావం, సామాజిక ఐక్యత మరింత బలపడుతున్నాయని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.

పరస్పర దసరా పండుగ   శుభాకాంక్షలతో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కుటుంబాలు, చిన్నారులు, TAJ సభ్యులు  సందడిగా గడిపారు అనంతరం ప్రసాద వితరణ, ఇతర ఏర్పాట్లు నిర్వహించారు. జపాన్‌లో తెలుగు భాష, సంస్కృతి, భారతీయ సంప్రదాయాలను కొనసాగిస్తూ, సమాజంలోని కుటుంబాలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడంలో TAJ నిరంతరం కృషి చేస్తోందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆషిక నవ్వితే నక్షత్రాలు మెరిసినట్లే (ఫొటోలు)
photo 2

మాల్దీవుల్లో 'ధురంధర్' బ్యూటీ సారా అర్జున్ (ఫొటోలు)
photo 3

జిమ్-ఫుడ్-ఫ్యామిలీ.. అనసూయ అక్టోబర్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 4

బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 01 -నవంబర్ 07)

Video

View all
KSR Live Show On YS Jagan Protest In Pulivendula 1
Video_icon

YS జగన్ నిరసనతో కదిలిన రాష్ట్రం.. బాబుపై కేంద్రం..!
Pay Just Rs 45 Per Day And Get Rs 25 Lakh LIC JeevanAnand Policy Scheme 2
Video_icon

LIC సూపర్ స్కీమ్.. రోజుకు రూ. 45 కడితే చాలు! రూ. 25 లక్షలు మీ సొంతం!
Local Body Elections Re-Polling In Anantapur 3
Video_icon

అనంతపురంలో ఒక పోలింగ్ కేంద్రంలో రీపోలింగ్
Aadarsha Kutumbam Movie Jim Jim Taara Song Controversy 4
Video_icon

నా పాటే వాడేస్తారా? AK47 టీంపై జిమ్ జిమ్ తారా సింగర్ ఫైర్
JC Prabhakar Reddy Followers Hulchul In Anantapur 5
Video_icon

అనంతపురంలో దాష్టీకం.. వాహనాలను తగలబెట్టిన జేసీ వర్గీయులు..
Advertisement
 