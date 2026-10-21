దసరా వేళ తెలంగాణలో దుమ్మురేపిన లిక్కర్ సేల్స్

సాక్షి,హైదరాబాద్: దసరా పండుగ వేళ తెలంగాణలో మద్యం విక్రయాలు జోరందుకున్నాయి. పండుగ సీజన్ నేపథ్యంలో మందుబాబులు మందు కొనుగోళ్లతో ఎక్సైజ్ శాఖకు కాసుల వర్షం కురిపించారు. అక్టోబర్ 1 నుంచి 19 వరకు కేవలం 19 రోజుల్లోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రికార్డు స్థాయిలో రూ.2,054.51 కోట్ల మద్యం విక్రయాలు జరిగినట్లు ఎక్సైజ్ శాఖ వెల్లడించింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి మద్యం అమ్మకాల్లో ఏకంగా 37.02 శాతం వృద్ధి నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ లెక్కలు రాష్ట్రంలో మద్యం వినియోగం పెరుగుదలను, తద్వారా ప్రభుత్వానికి గణనీయమైన ఆదాయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దసరా పండుగకు ముందురోజు, అక్టోబర్ 19న, మద్యం అమ్మకాలు అత్యధిక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఆ ఒక్క రోజులోనే ఏకంగా రూ.303 కోట్ల 40 లక్షల విలువైన మద్యం అమ్ముడుపోయింది. పండుగకు ముందు ఈ అమ్మకాలు పెరగడం సాధారణంగా జరిగే పరిణామమే అయినప్పటికీ, ఈసారి నమోదైన సంఖ్యలు గత రికార్డులను అధిగమించాయి.
అమ్మకాల వివరాలను పరిశీలిస్తే, అక్టోబర్ 14న రూ.102 కోట్ల 17 లక్షల విలువైన మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి. అక్టోబర్ 15న మద్యం డిపోలకు సెలవు కావడంతో అమ్మకాలు నమోదు కాలేదు. తిరిగి అక్టోబర్ 16న రూ.126 కోట్ల 32 లక్షలు, అక్టోబర్ 17న రూ.223 కోట్ల 25 లక్షల విలువైన మద్యం అమ్ముడైంది. అక్టోబర్ 18న ఆదివారం సెలవు కావడంతో అమ్మకాలు తగ్గగా, అక్టోబర్ 19న అత్యధికంగా రూ.303 కోట్ల 40 లక్షల విక్రయాలు జరిగాయి. ఈ నాలుగు పనిదినాల్లో మొత్తం రూ.755 కోట్ల 14 లక్షల అమ్మకాలు నమోదయ్యాయి.
విక్రయించిన మద్యం రకాలలో
విక్రయించిన మద్యం రకాలలో, ఈ నాలుగు రోజుల్లో 6,83,000 కేసుల హార్డ్ లిక్కర్ అమ్ముడైంది. బీరు విక్రయాలు మరింత ఎక్కువగా, 10,44,000 కేసులకు చేరుకున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాధారణంగానే బీరు వినియోగం అధికంగా ఉంటుందని ఈ గణాంకాలు మరోసారి ధృవీకరించాయి. అక్టోబర్ 19 వరకు మొత్తం అక్టోబర్ నెలలో రూ.2,055 కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్ముడైంది. గత నెలలతో పోలిస్తే, సెప్టెంబర్ నెలలో రూ.3,209 కోట్లు, ఆగస్టు నెలలో రూ.3,482 కోట్ల విలువైన మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి. దసరా పండుగ కారణంగా అక్టోబర్ నెలలో కూడా అమ్మకాలు భారీగానే నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. గత దసరా పండుగతో పోలిస్తే ఈసారి అమ్మకాలు పెరిగాయి. గత దసరా సమయంలో నాలుగు రోజుల్లో రూ.698 కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్ముడవగా, ఈసారి రూ.755 కోట్ల 14 లక్షలకు చేరుకోవడం గణనీయమైన వృద్ధిని సూచిస్తుంది.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 2,620 వైన్ షాపులు, సుమారు 1,200 బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లు, పబ్బులు, క్లబ్బుల ద్వారా ఈ మద్యం విక్రయాలు జరుగుతాయి. ఈ మద్యం మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్న 17 మద్యం డిపోల నుంచి సరఫరా అవుతుంది. ఎక్సైజ్ శాఖ ద్వారా లభించే ఆదాయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అత్యంత ముఖ్యమైన వనరులలో ఒకటి. సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు, ఇతర ప్రభుత్వ ప్రయోజిత పథకాలకు నిధులు సమకూర్చడంలో మద్యం అమ్మకాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంప్స్ శాఖ తర్వాత అత్యధిక ఆదాయాన్ని సమకూర్చే శాఖగా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ నిలుస్తుంది. ఈ కారణంగానే ప్రభుత్వాలు మద్యం అమ్మకాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తుంటాయి. ఈ పండుగ సీజన్ అమ్మకాలు ప్రభుత్వానికి ఆశించిన స్థాయిలో ఆదాయాన్ని సమకూర్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ఒక్కరోజే రూ.303 కోట్ల మద్యం సేల్!.. కారణం ఇదే..
తెలంగాణలో దసరా పండుగ వేళ మద్యం విక్రయాలు సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించాయి. అక్టోబర్ 19న ఒక్కరోజే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అసాధారణ రీతిలో రూ.303.40 కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్ముడుపోయింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఆ ఒక్కరోజే అమ్మకాల్లో ఏకంగా 801.90 శాతం భారీ వృద్ధి నమోదు కావడం గమనార్హం. అక్టోబర్ 19న మద్యం అమ్మకాలు ఈ స్థాయిలో అసాధారణంగా పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అక్టోబర్ 19వ తేదీన దుర్గాష్టమి (మహా అష్టమి), మరుసటి రోజు (అక్టోబర్ 20) విజయదశమి (దసరా) పండుగలు వచ్చాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దసరాను మాంసాహార విందులతో అత్యంత వైభవంగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. పండుగ విందులు, ఆత్మీయుల కలయికలు, పార్టీల కోసం మందుబాబులు ముందుగానే పెద్ద ఎత్తున మద్యం నిల్వలను కొనుగోలు చేశారు.
పండుగ సెలవులు ప్రారంభం కావడంతో నగరాలు, పట్టణాల నుంచి లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ సొంతూళ్లకు పయనమయ్యారు. గ్రామాల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొనడం, స్నేహితులు, బంధువుల కలయికలతో వైన్షాపులు, బార్లుల వద్ద విపరీతమైన రద్దీ ఏర్పడింది. పండుగ రోజుల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా, విపరీతమైన డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా వైన్షాపుల యజమానులు, స్థానిక వ్యాపారులు డిపోల నుంచి భారీగా మద్యాన్ని ముందుగానే కొనుగోలు చేసి స్టాక్ పెట్టుకున్నారు. ఈ కారణాలన్నింటి వల్లే దసరా పండుగ ముందు రోజు ఎక్సైజ్ శాఖకు కాసుల వర్షం కురిసింది.