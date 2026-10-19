నవరాత్రి స్పెషల్.. టాలీవుడ్ బ్యూటీస్ వేరే లెవల్ గ్లామర్ (ఫొటోలు)

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దసరా నవరాత్రుల సందర్భంగా టాలీవుడ్ హీరోయిన్లు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, రీతూ వర్మ, శివానీ నాగారం తదితరులు గ్లామర్తో మెరిసిపోయారు.
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Ritu Varma (రీతు వర్మ)
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Ritu Varma (రీతు వర్మ)
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Ritu Varma (రీతు వర్మ)
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Lakshmi Manchu (మంచు లక్ష్మి)
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Shivani Nagaram (శివానీ నాగారం)
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Shivani Nagaram (శివానీ నాగారం)
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Shivani Nagaram (శివానీ నాగారం)
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Rakul Preet Singh (రకుల్ ప్రీత్ సింగ్)
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Rakul Preet Singh (రకుల్ ప్రీత్ సింగ్)
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Sreeleela (శ్రీలీల)
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Sreeleela (శ్రీలీల)
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Sreeleela (శ్రీలీల)
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Vishnu Priya (విష్ణు ప్రియ)
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Vishnu Priya (విష్ణు ప్రియ)
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Kajal Aggarwal (కాజల్ అగర్వాల్)
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Rukshar Dhillon (రుక్సర్ ధిల్లాన్)
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Rukshar Dhillon (రుక్సర్ ధిల్లాన్)
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Raashii Khanna (రాశి ఖన్నా)
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Raashii Khanna (రాశి ఖన్నా)