 నవరాత్రి స్పెషల్.. టాలీవుడ్ బ్యూటీస్ వేరే లెవల్ గ్లామర్ (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos | Sakshi
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నవరాత్రి స్పెషల్.. టాలీవుడ్ బ్యూటీస్ వేరే లెవల్ గ్లామర్ (ఫొటోలు)

Oct 19 2026 8:55 AM | Updated on Oct 19 2026 8:58 AM

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos1
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దసరా నవరాత్రుల సందర్భంగా టాలీవుడ్ హీరోయిన్లు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, రీతూ వర్మ, శివానీ నాగారం తదితరులు గ్లామర్‌తో మెరిసిపోయారు.

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos2
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Ritu Varma (రీతు వర్మ)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos3
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Ritu Varma (రీతు వర్మ)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos4
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Ritu Varma (రీతు వర్మ)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos5
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Lakshmi Manchu (మంచు లక్ష్మి)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos6
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Shivani Nagaram (శివానీ నాగారం)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos7
7/21

Shivani Nagaram (శివానీ నాగారం)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos8
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Shivani Nagaram (శివానీ నాగారం)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos9
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Rakul Preet Singh (రకుల్ ప్రీత్ సింగ్)

Rakul Preet Singh (రకుల్ ప్రీత్ సింగ్)10
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Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos11
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Rakul Preet Singh (రకుల్ ప్రీత్ సింగ్)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos12
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Sreeleela (శ్రీలీల)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos13
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Sreeleela (శ్రీలీల)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos14
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Sreeleela (శ్రీలీల)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos15
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Vishnu Priya (విష్ణు ప్రియ)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos16
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Vishnu Priya (విష్ణు ప్రియ)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos17
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Kajal Aggarwal (కాజల్ అగర్వాల్)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos18
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Rukshar Dhillon (రుక్సర్‌ ధిల్లాన్‌)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos19
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Rukshar Dhillon (రుక్సర్‌ ధిల్లాన్‌)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos20
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Raashii Khanna (రాశి ఖన్నా)

Tollywood Actress Navratri Special Viral Photos21
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Raashii Khanna (రాశి ఖన్నా)

# Tag
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