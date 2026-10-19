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సాక్షి ప్రతినిధి, విజయవాడ: కూటమిలో రాజకీయం రసకందాయంలో పడింది
ఈ ఏడాది దసరా బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండు పెద్ద సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఒకటి రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన జైలర్-2 కాగా..
యాదగిరిగుట్ట: యాదగిరిగుట్ట పట్టణానికి చెందిన పీబీ శ్రీవల్లి 2026 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి (జేసీజే) పరీక్ష
సాక్షి కార్టూన్: 18-10-2026
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Oct 19 2026 11:42 AM | Updated on Oct 19 2026 11:45 AM
బతుకమ్మ పండగ సందర్భంగా అందంగా రెడీ అయిన హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ల..(Ananya Nagalla) ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుని నెటిజన్లకు విషెస్ చెప్పింది.
(Images Source : Instagram/ananya.nagalla)
బతుకమ్మ పండగ.. అందంగా హీరోయిన్ అనన్య (ఫొటోలు)
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