 బతుకమ్మ పండగ.. అందంగా హీరోయిన్ అనన్య (ఫొటోలు) | Actress Ananya Nagalla Bathukamma Celebrations | Sakshi
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బతుకమ్మ పండగ.. అందంగా హీరోయిన్ అనన్య (ఫొటోలు)

Oct 19 2026 11:42 AM | Updated on Oct 19 2026 11:45 AM

Actress Ananya Nagalla Bathukamma Celebrations1
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బతుకమ్మ పండగ సందర్భంగా అందంగా రెడీ అయిన హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ల..(Ananya Nagalla) ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుని నెటిజన్లకు విషెస్ చెప్పింది.

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(Images Source : Instagram/ananya.nagalla)

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బతుకమ్మ పండగ.. అందంగా హీరోయిన్ అనన్య (ఫొటోలు)
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