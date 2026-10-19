 టైగర్ ష్రాఫ్‌పై కాల్పులు: ముగ్గురు అనుమానితుల అరెస్ట్ | Tiger Shroff Firing case three arrest | Sakshi
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టైగర్ ష్రాఫ్‌పై కాల్పులు: ముగ్గురు అనుమానితుల అరెస్ట్

Oct 19 2026 11:50 AM | Updated on Oct 19 2026 11:54 AM

Tiger Shroff Firing case three arrest

ముంబై: బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్‌పై ఆదివారం సాయంత్రం జుహులోని పుష్పా పార్క్ సమీపంలో గుర్తుతెలియని దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. ఆయన ఫుట్‌బాల్ ఆడిన అనంతరం కారులో తిరిగి వస్తూ, అభిమానులకు అభివాదం చేస్తున్న సమయంలో ఈ దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో టైగర్ ష్రాఫ్‌కు బుల్లెట్ తగలకపోయినప్పటికీ, పగిలిన అద్దాల ముక్కలు, గన్‌పౌడర్ కారణంగా స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఆయన కారు డ్రైవర్ ఫిర్దౌస్‌తో పాటు సమీపంలోని ఓ ఆటో డ్రైవర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే టైగర్ స్వయంగా కారు నడుపుతూ డ్రైవర్‌ను నానావతి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ కేసులో తాజాగా పోలీసులు రాజస్థాన్‌లోని కోటా రైల్వే స్టేషన్‌లో ముగ్గురు అనుమానిత షూటర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో ఇద్దరు హర్యానాకు, ఒకరు బిహార్‌కు చెందినవారుగా సమాచారం.

జుహు పోలీసులు హత్యాయత్నం (బీఎన్‌ఎస్‌ సెక్షన్ 109(1)), సామూహిక నేర ఉద్దేశం (సెక్షన్ 3(5)), ఆర్మ్స్ యాక్ట్ కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ 15 ప్రత్యేక బృందాలతో దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. ఘటనా స్థలం నుంచి మూడు బుల్లెట్లను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌కు పంపిన పోలీసులు, నిందితులు ఉపయోగించిన బైక్‌ను అంధేరి-శాంతాక్రుజ్ మధ్య స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గత ఐదు రోజుల్లో టైగర్ నివాసం, ప్రయాణ మార్గాలపై దుండగులు రెండుసార్లు రెక్కీ నిర్వహించినట్లు సీసీటీవీ దృశ్యాల ద్వారా వెల్లడైంది. విదేశీ తయారీ పిస్టళ్లను ఉపయోగించారని, ఒక పిస్టల్ జామ్ కావడంతో మరింత ప్రాణనష్టం తప్పిందని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది.

మరోవైపు, లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్‌కు చెందిన వ్యక్తులుగా పేర్కొంటూ ఈ దాడికి బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు రావడం కలకలం రేపింది. సల్మాన్ ఖాన్‌తో పనిచేసేవారిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని అందులో హెచ్చరించారు. ఈ పరిణామాలతో టైగర్ ష్రాఫ్, సల్మాన్ ఖాన్ నివాసాల వద్ద భద్రతను భారీగా పెంచారు. మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్ శిండే స్వయంగా టైగర్‌ను పరామర్శించి, గ్యాంగ్-వార్ సంస్కృతిని ఉపేక్షించేది లేదని, సినీ ప్రముఖుల భద్రతకు ప్రభుత్వం పూర్తి హామీ ఇస్తుంద‍న్నారు.

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