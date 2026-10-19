 నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు) | Alia Bhatt Navratri Special Photos | Sakshi
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నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు)

Oct 19 2026 8:31 PM | Updated on Oct 19 2026 8:40 PM

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Alia Bhatt Navratri Special Photos 2
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Alia Bhatt Navratri Special Photos 3
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Alia Bhatt Navratri Special Photos 7
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Alia Bhatt Navratri Special Photos 8
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Alia Bhatt Navratri Special Photos 10
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Alia Bhatt Navratri Special Photos 11
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నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు)
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