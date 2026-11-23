వాషింగ్టన్: ప్రముఖ చిప్ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మద్దతు ప్రకటించారు. హువాంగ్ తిరిగి సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టడంలో జాతీయ భద్రతకు ఎలాంటి ముప్పు లేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఆయనను ‘జాతీయ సంపద’గా అభివర్ణించారు.
విదేశీ నిఘా సంస్థతో సంబంధాలున్నాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో నవంబర్ 12న హువాంగ్ రాజీనామా చేశారు. అనంతరం ఎన్విడియా బోర్డు నవంబర్ 23న ఆయనను తిరిగి సీఈఓగా నియమించింది. ఈ నిర్ణయానికి అమెరికా ప్రభుత్వ ఉన్నతస్థాయి అధికారుల అభిప్రాయాలు కూడా తీసుకున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
హువాంగ్పై ఎలాంటి అక్రమాలకు సంబంధించిన ఆధారాలు తమ వద్ద లేవని అమెరికా ప్రభుత్వం తెలిపినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే, అమెరికా ఎగుమతి నియంత్రణ నిబంధనలపై ఎన్విడియా అంతర్గత విచారణ కొనసాగించాలని సూచించారు.
ఇక మరోవైపు డిసెంబర్ 1, 2 తేదీల్లో అమెరికా కాంగ్రెస్కు చెందిన మూడు కమిటీల ముందు హువాంగ్ విచారణకు హాజరుకానున్నారు. ఎన్విడియాపై ఎగుమతి నియంత్రణ ఉల్లంఘనలు, అకౌంటింగ్ అంశాలకు సంబంధించి పలు దర్యాప్తులు ఆయనపై కొనసాగుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా.. హువాంగ్ తిరిగి సీఈఓగా నియమితులైన తర్వాత ఎన్విడియా షేర్లు భారీగా పెరిగినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
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