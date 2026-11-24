సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా డిసెంబర్ 16న స్వదేశానికి తిరిగి వస్తానని ప్రకటించడంతో ఆ దేశ రాజకీయాల్లో కలకలం రేగింది. అయితే ఆమె స్వచ్ఛందంగా రావడం కుదరదని, భారత్ ఆమెను అప్పగించాల్సిందేనని బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
2024 ఆగస్టులో నిరసనల నేపథ్యంలో దేశం విడిచిన హసీనా భారత్లో ఆశ్రయం పొందుతున్న విషయం తెలిసిందే. గతంలో ఆమెను తిరిగి పంపాలని భారత్ను కోరిన బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అప్పగింత ప్రక్రియ ద్వారానే ఆమె రావాలని చెబుతోంది.
డిసెంబర్ 16 బంగ్లాదేశ్ విముక్తి దినోత్సవం కావడంతో అదే రోజున తిరిగి వస్తానని హసీనా ప్రకటించడంతో ఈ విషయంపై రాజకీయ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఆమె రాకతో నిషేధిత అవామీ లీగ్ మళ్లీ రాజకీయంగా క్రియాశీలంకం కావచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఇక మరోవైపు, బంగ్లాదేశ్లో అల్లర్లు, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం భారత్పై పలు ఆరోపణలు చేస్తూ నాహిద్ ఇస్లాం విమర్శలు చేయడంతో ఇరు దేశాల మధ్య హసీనా అంశం మరింత కీలకంగా మారింది.
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