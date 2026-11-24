కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రేఖా పాత్ర ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడుతోంది. ఇటీవల ఆమె ఆసుపత్రిలో చేరారు. పురుగుమందు విషప్రయోగానికి గురై ఆమె తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైనట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆమెకు వైద్యులు వెంటిలేటర్ తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఆమె మాట్లాడగలుగుతున్నారని, మాటల్లో తడబాటు కూడా గణనీయంగా తగ్గిందని ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. అయితే, శరీరంలో ఆక్సిజన్ స్థాయులు తక్కువగా ఉండటంతో అదనపు ఆక్సిజన్ అందిస్తూ, అత్యవసర చికిత్స విభాగంలోనే ఉంచి వైద్యులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
‘‘హింగల్గంజ్ ఎమ్మెల్యే రేఖా పాత్రకు సోమవారం వెంటిలేటర్ తొలగించారు. అప్పటి నుంచి ఆమెకు మళ్లీ వెంటిలేటర్ అవసరం రాలేదు. ప్రస్తుతం తనకు కలుగుతున్న శారీరక ఇబ్బందులను వైద్యులకు వివరించగలుగుతున్నారు’’ అని బీజేపీ నాయకురాలు అర్చనా దాస్ మజుందార్ తెలిపారు. ముగ్గురు వైద్యులతో కూడిన బృందం ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది.
అయితే, విషప్రయోగం (అనుమానిత) వల్ల ఊపిరితిత్తులకు తలెత్తే సమస్యలపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న సమయంలో ఆమె నోటిలో అధికంగా చేరిన లాలాజలంలో కొంత భాగం ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లిందని గతంలో నిర్వహించిన సీటీ స్కాన్లో గుర్తించారు. దీనివల్ల శరీరానికి ఆక్సిజన్ సరఫరా దెబ్బతిన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఆక్సిజన్ కొరత ప్రభావం వెంటనే కనిపించకపోవచ్చని, తరువాత బయటపడే అవకాశం ఉందని వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం మధ్యాహ్నం మరోసారి ఛాతీకి సీటీ స్కాన్ చేయాలని నిర్ణయించారు. దాని ఫలితాల ఆధారంగా ఆమె కోలుకునే పరిస్థితిపై మరింత స్పష్టత వస్తుందని చెప్పారు.
ఆమె కడుపులో గుర్తించినట్లు భావిస్తున్న విషపదార్థం అసలు ఏయే పదార్థాలతో తయారైందో ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. వైద్యులు దానిని మూలికల ఆధారిత పురుగుల నివారణ మందుగా పేర్కొంటున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు అందించిన మందు డబ్బాపై దాని తయారీ పదార్థాల వివరాలు లేవు. దీంతో విషప్రయోగం లక్షణాల ఆధారంగానే ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
అది విషపూరిత మూలికా పురుగుల మందు?
నవంబర్ 21న రాత్రి 9 గంటల సమయంలో హింగల్గంజ్లోని తన నివాసంలో రేఖా పాత్ర అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. తొలుత స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం బసీర్హాట్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ దాదాపు నాలుగు గంటలపాటు చికిత్స అందించారు. అయినప్పటికీ పరిస్థితిలో గణనీయమైన మార్పు లేకపోవడంతో నవంబర్ 22న తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు కోల్కతాకు తరలించాలని వైద్యులు సూచించారు. కుటుంబ సభ్యుల సమాచారం ప్రకారం ఆమె విషపూరిత మూలికా పురుగుల మందు తీసుకున్నట్లు రిఫరల్ పత్రంలో పేర్కొన్నారు.
బసీర్హాట్ ఆస్పత్రిలో ఉన్నప్పుడు ఆమె రక్తపోటు 124/70 ఎంఎంహెచ్జీగా, నాడి నిమిషానికి 110 సార్లుగా నమోదైంది. నిమిషానికి 4 లీటర్ల చొప్పున ఆక్సిజన్ అందించారు. ఆమె మగతగా ఉండటంతో పాటు పిలిచినా స్వల్పంగానే స్పందించేవారు. ఛాతీపై ఒత్తిడి కలిగించి స్పృహలోకి తీసుకొచ్చేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలకు కూడా పెద్దగా స్పందన రాలేదు. నవంబర్ 22 ఉదయం కోల్కతా ఆస్పత్రిలో చేరే సమయానికి ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. అనంతరం ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతున్నట్లు రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి శరద్వత్ ముఖర్జీ తెలిపారు.
సందేశ్ఖాలీలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నాయకులకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమంతో రేఖా పాత్ర గుర్తింపు పొందారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో బసీర్హాట్ స్థానం నుంచి బీజేపీ ఆమెను బరిలోకి దించినప్పటికీ విజయం సాధించలేదు. 2026 పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హింగల్గంజ్ నుంచి గెలుపొందారు. ఇటీవల జిల్లా బీజేపీ నాయకత్వంలోని కొందరు తనను పార్టీ కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానించడం లేదంటూ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతున్నప్పటికీ, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలపై వైద్యులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. తాజా ఛాతీ స్కాన్ ఫలితాలు, ఆక్సిజన్ స్థాయుల్లో వచ్చే మార్పులు, తదుపరి చికిత్సపై తీసుకునే నిర్ణయాలు రేఖా పాత్ర పూర్తిస్థాయి కోలుకోవడంలో కీలకం కానున్నాయి.