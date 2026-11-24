సాక్షి, మహబూబాబాద్: కార్తీక సోమవారం వేళ ఇ
మెగా హీరో రామ్ చరణ్.. హీరోయిన్ సమంతకు అభినందనలు తెలిపారు. మీ ఇంట చిన్నారి రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబు, దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతోన్న మోస్ట్ అడ్వెంచరస్ మూవీ ‘వారణాసి’.
..అయితే ఓడిన వారిని గెలిచినట్లు చూపిస్తే సరి!
వెల్లింగ్టన్లోని బేసిన్ రిజర్వ్ మైదానం వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి టెస్టులో భారత బ్యాటర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగ
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Nov 24 2026 8:59 PM | Updated on Nov 24 2026 8:59 PM
షర్మిలకు ఎదురుదెబ్బ..