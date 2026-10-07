విజయవాడలో దారుణం

సాక్షి, విజయవాడ: అరండల్ పేటలో దారుణం జరిగింది. మహిళ దారుణ హత్యకు గురైంది. మృతురాలిని సునీతగా గుర్తించారు. నిందితుడు నాగరాజు.. ఆ మహిళను కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు. ఇద్దరి మధ్య పెనుగులాటలో నాగరాజుకు కూడా గాయాలయ్యాయి. సునీతను హత్య చేసిన తర్వాత ఇంటి పక్కనే ఉన్న కాలువలోకి దూకి.. నిందితుడు ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు.
నాగరాజును అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. వివాహేతర సంబంధమే హత్యకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
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