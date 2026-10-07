 విజయవాడలో దారుణం | Vijayawada Arundalpet Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయవాడలో దారుణం

Oct 7 2026 3:26 PM | Updated on Oct 7 2026 3:26 PM

Vijayawada Arundalpet Incident

సాక్షి, విజయవాడ: అరండల్ పేటలో దారుణం జరిగింది. మహిళ దారుణ హత్యకు గురైంది. మృతురాలిని సునీతగా గుర్తించారు. నిందితుడు నాగరాజు.. ఆ మహిళను కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు. ఇద్దరి మధ్య పెనుగులాటలో నాగరాజుకు కూడా గాయాలయ్యాయి. సునీతను హత్య చేసిన తర్వాత ఇంటి పక్కనే ఉన్న కాలువలోకి దూకి.. నిందితుడు ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు.

నాగరాజును అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. వివాహేతర సంబంధమే హత్యకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ముగ్గురు టెన్నిస్‌ ప్లేయర్లు మృతి

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 2

'రంగస్థలం' నటి పూజిత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్ తమన్నా (ఫొటోలు)
photo 4

‘ది ట్రైటర్స్‌ తెలుగు’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘అనకాపల్లి’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Comedian Ramachandra Seeks Help 1
Video_icon

నడవలేని స్థితిలో.. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న కమెడియన్ రామచంద్ర పరిస్థితి..
Shocking incident in Nellore Woman Attempts Suicide Harassment by a TDP Leader Subhani 2
Video_icon

TDP నేత వేధింపులతో.. వివాహిత ఆత్మహత్యాయత్నం
YSRCP Announces Anam Vijayakumar Reddy as Nellore Mayor Candidate 3
Video_icon

నెల్లూరు YSRCP మేయర్ అభ్యర్థిగా ఆనం విజయకుమార్ రెడ్డి
Massive Drop In Gold Price 4
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం రూ.1.49 లక్షలకే తులం.!
RK Roja Questions Both Babu And Pawan Over Rayalaseema Projects 5
Video_icon

దమ్ముంటే రాయలసీమ ప్రాజెక్ట్ కట్టు, అబద్దాలలో బాబు, పవన్ పోటీ పడుతున్నారు
Advertisement
 