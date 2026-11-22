సాక్షి, విజయవాడ: రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియలో అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఆరోపించారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రతినిధుల బృందం.. ఎన్నికల ప్రక్రియలో జరుగుతున్నట్లు చెబుతున్న అక్రమాలు, బెదిరింపులపై ఎస్ఈసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణి, వైసీపీ లీగల్ సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మనోహర్ రెడ్డి, ఎన్టీఆర్ జిల్లా మహిళా అధ్యక్షురాలు రాయన భాగ్యలక్ష్మి తదితరులు అధికారుల తీరుపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
తుపాకులతో బెదిరింపులు..
వైఎస్సార్సీపీ లీగల్ సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మనోహర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఒకవైపు నామినేషన్ల పరిశీలన, మరోవైపు నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న సమయంలో పోలీసులు అధికార పార్టీ నేతలకు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. మాచర్లలో అభ్యర్థులకు భద్రత కల్పించాలని హైకోర్టు ఆదేశించినప్పటికీ పోలీసులు వారినే భయపెడుతున్నారని విమర్శించారు. గుమ్మనూరు జయరాం అనుచరులు తుపాకులతో బెదిరిస్తున్నారని, తాడిపత్రిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్దారెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి అనుచరుల దాడుల్లో పలువురు గాయపడినా బాధితులపైనే పోలీసులు కేసులు నమోదు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ వ్యవహారాలపై న్యాయస్థానాల్లోనూ పోరాటం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
పోలీసులే బాధితులను వేధిస్తున్నారు: వరుదు కళ్యాణి
ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ స్వేచ్ఛగా జరిగే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదని విమర్శించారు. గత మున్సిపల్, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్ జరిగిందని ఆరోపిస్తూ, ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ అదే పరిస్థితి పునరావృతమవుతోందన్నారు. టీడీపీ నేతలు జనసేన అభ్యర్థులను సైతం నామినేషన్లు వేయనివ్వడం లేదని ఆరోపించారు. ప్రజలు స్వేచ్ఛగా నామినేషన్లు వేసేలా, తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. చంద్రబాబు చెబుతున్న 93 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ ప్రజల ఓట్లతో కాకుండా రిగ్గింగ్తో వచ్చిందంటూ విమర్శించారు. కూటమి నేతల అక్రమాలపై న్యాయపరంగా పోరాడతామని ప్రకటించారు.
రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు: రాయన భాగ్యలక్ష్మి
ఎన్టీఆర్ జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ మహిళా అధ్యక్షురాలు, మాజీ మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి మాట్లాడుతూ మున్సిపల్ ఎన్నికల నుంచి ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో దౌర్జన్యాలు కొనసాగుతున్నాయని ఆరోపించారు. నామినేషన్లు వేయాల్సిన అభ్యర్థులతోనే ఉపసంహరణ చేయిస్తున్నారని, పోలీసులే బాధితులను స్టేషన్లకు తీసుకెళ్లి వేధిస్తున్నారని విమర్శించారు. అధికారులు రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగానికి తలొగ్గి పనిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే ఏపీ బీహార్ను మించిపోతుందని వ్యాఖ్యానించారు.
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