 దొడ్డదేవరపాడులో టీడీపీ నేతల బరితెగింపు | TDP goons attack YSRCP cadres in Doddadevarapadu NTR District | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దొడ్డదేవరపాడులో టీడీపీ నేతల బరితెగింపు

Nov 9 2026 8:00 PM | Updated on Nov 9 2026 8:12 PM

TDP goons attack YSRCP cadres in Doddadevarapadu NTR District

ఎన్టీఆర్ జిల్లా:  వీరులపాడు మండలం దొడ్డదేవరపాడు గ్రామంలో టీడీపీ నేతలు బరితెంగించారు. డీజే తమ ఇంటి ముందు పెట్టొద్దన్నందుకు వైఎస్సార్‌సీపీ మహిళా కార్యకర్తలపై దాడి చేశారు టీడీపీ నేతలు. మహిళలపై జరిగిన దాడిని ప్రశ్నించిన వారి బంధువులపైనా రెచ్చిపోయారు టీడీపీ గూండాలు. 

కర్రలతో దాడికి దిగి విచక్షణారహితంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనలో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా, వారిని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బాధితులు ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెళ్లినా వీరులపాడు పోలీసులు స్పందించలేదు. 

ఇదీ చదవండి: ఎమ్మిగనూరు కూటమిలో భగ్గుమన్న వర్గ విభేదాలు

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ స్టన్నింగ్‌ ఫోటోలు
photo 2

దివాళీ వేళ మెరిసిన తారలు (ఫోటోలు)
photo 3

19 ఏళ్లకొకసారే ఇలా.. మంజుల బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీకాంత్ కూతురిని చూశారా? ఎలా మెరిసిపోతోందో? (ఫొటోలు)
photo 5

జపాన్‌లో అత్తమామలతో కలిసి రష్మిక సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Another low-pressure area in the Bay of Bengal 1
Video_icon

బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం
YS Jagan sensational tweet about Chandrababu 2
Video_icon

చంద్రబాబుపై వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్వీట్
Jail Officials Say They Cannot Even Provide Security to Lella 3
Video_icon

అప్పిరెడ్డికి భద్రత కూడా కల్పించలేమన్న జైలు అధికారులు
Chevireddy Bhaskar Reddy Birthday Celebrations 4
Video_icon

చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్
Ramayana Creates Box Office History 5
Video_icon

రామాయణ రికార్డుల జాతర
Advertisement
 