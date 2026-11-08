 పచ్చమూకల దాష్టీకాలకు ఎదురొడ్డి గెలుపు | YSRCP candidate Donapati Sravani Won MPTC | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పచ్చమూకల దాష్టీకాలకు ఎదురొడ్డి గెలుపు

Nov 8 2026 1:32 PM | Updated on Nov 8 2026 1:32 PM

YSRCP candidate Donapati Sravani Won MPTC

డిక్లరేషన్‌ ఫారంతో దొనపాటి శ్రావణి

మార్కాపురం జిల్లా: టీడీపీ గూండాలు ఐదు సార్లు దాడి చేసి నామినేషన్‌ పత్రాలు చించేసినా.. ఏ మాత్రం వెనక్కితగ్గకుండా నామినేషన్‌ వేసిన ప్రకాశం జిల్లా సూద­న­గుంట వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థిని ఘన విజయం సాధించారు. మార్కాపురం జిల్లా పొదిలి మండలం సూదనగుంట ఎంపీటీసీ వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థిని దొనపాటి శ్రావణి నామినేషన్‌ వేసేందుకు వెళ్లిన ప్రతి­సారీ పోలీసుల అండతో టీడీపీ గూండాలు చీర పట్టుకొనిలాగి, దాడి చేసి.. నామినేషన్‌ పత్రాలను లాక్కొని చించేశారు. టీడీపీ గూండాల దాడిలో శ్రావణి చేతికి గా­యమైంది. 

ఇంత జరుగుతున్నా పోలీసులు చూస్తూ ఉండి పోయారే తప్ప.. టీడీపీ రౌడీలపై చర్యలు తీసుకోలేదు. దీంతో మరింత రెచ్చిపోయిన టీడీపీ గూండాలు ఐదుసార్లు ఆమె నామినేషన్‌ పత్రాలను చించేశారు. అయి­నా పట్టువదలకుండా అతికష్టం మీద శ్రావణి నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఎన్ని ఒత్తిళ్లు, బెదిరింపులు వచి్చనా నామినేషన్‌ ఉపసంహరించుకోలేదు. టీడీపీ గూండాలు ఎన్ని అక్రమాలకు పాల్పడినా చివరకు టీడీపీ అభ్యర్థిని బీరం ధనలక్ష్మి­పై వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థిని శ్రావణి 44 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. ఆమెను వైఎస్సార్‌సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే, మార్కాపురం ఇన్‌చార్జ్‌ అన్నా రాంబాబు, నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు కేవీ రమణారెడ్డి అభినందించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జాన్వీ ప్లాన్ చేసిన ఖుషి కపూర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

దీపావళి స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇంత అందంగా ఉన్నారేంటి! (ఫొటోలు)
photo 3

సందడే.. సందడి.. వెలుగుల ముంగిళ్లు (ఫోటోలు)
photo 4

దివాళి వేళ.. మెరిసిన శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 5

'సమ్మర్ హాలీడేస్' థ్యాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Chevireddy Bhaskar Reddy About Chevireddy Harshith Reddy Victory 1
Video_icon

ఈ విజయం YS జగన్ మోహన్ రెడ్డికి అంకితం

Janatantram On Kutami Prabhuthvam Failure In Local Body Elections 2
Video_icon

కూటమికి స్టార్ట్ అయిన కౌంట్ డౌన్
Byreddy Siddharth Reddy Serious Comments Chandrababu And Nara Lokesh 3
Video_icon

బొచ్చు కూడా పీకలేరు! బైరెడ్డి ఉగ్రరూపం
YSRCP Party Victory In Local Body Elections At Nellore 4
Video_icon

నెల్లూరులో YSRCP దూకుడు.. 106 స్థానాల్లో ఘన విజయం
The Story Behind The Worlds Biggest Domain Deal 5
Video_icon

10 ఏళ్ల బాలుడి సూపర్ ఐడియా.. రూ. 300 పెడితే రూ. 634 కోట్లు..
Advertisement
 