లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అయోధ్య రామమందిరం మరోసారి హాట్టాపిక్గా మారింది. సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్ డిసెంబర్ 12న రామమందిరాన్ని సందర్శించనున్నట్లు ప్రకటించడంతో రాజకీయ వేడి మొదలైంది. ఈ పర్యటనపై ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఘాటుగా స్పందించారు. రామభక్తులపై గతంలో కాల్పులు జరిపించిన వారు ఆలయానికి వచ్చే ముందు భక్తులకు, సాధువులకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో అఖిలేశ్ అయోధ్య పర్యటన చుట్టూ రాజకీయ వివాదం రాజుకుంది.
డిసెంబర్ 12న తన భార్య డింపుల్ యాదవ్, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అఖిలేశ్ యాదవ్ అయోధ్యకు వెళ్లనున్నారు. తొలుత హనుమాన్గఢీ ఆలయంలో పూజలు చేసి, అనంతరం రామమందిరాన్ని దర్శించుకోనున్నారు. 2024లో రామమందిర ప్రాణప్రతిష్ఠ జరిగిన తర్వాత అఖిలేశ్ తొలిసారిగా ఆలయాన్ని సందర్శించనుండటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ ప్రకటన వెలువడిన కొద్దిసేపటికే యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్పందించారు. 1990లో అయోధ్యలో కరసేవకులపై జరిగిన పోలీసు కాల్పులను ప్రస్తావిస్తూ.. గతంలో రామభక్తులను అవమానించిన వారు ఇప్పుడు అయోధ్యకు రావాలనుకుంటున్నారని విమర్శించారు. ఆలయానికి రావడానికి ఎవరికీ అభ్యంతరం లేదని, అయితే ముందుగా క్షమాపణ చెప్పాలని అన్నారు.
యోగికి అఖిలేశ్ కౌంటర్..
సీఎం యోగి వ్యాఖ్యలకు అఖిలేశ్ యాదవ్ కూడా గట్టిగానే స్పందించారు. రామమందిరానికి సంబంధించిన విరాళాలు, కానుకల చోరీ ఆరోపణలపై ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యవహారంలో దోషులు ఎవరో తేల్చే బాధ్యత ఎవరిపై ఉందని నిలదీశారు. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) విచారణ జరుగుతున్నప్పటికీ అసలు నిజాలు ఎప్పుడు బయటకు వస్తాయని ప్రశ్నించారు. అయోధ్యలో అభివృద్ధి పనుల పేరుతో భూములు కోల్పోయిన స్థానికులకు పరిహారం విషయంలోనూ అన్యాయం జరిగిందని ఆరోపించారు.
అఖిలేశ్కు కాంగ్రెస్ మద్దతు!
మరోవైపు అఖిలేశ్ పర్యటనను కాంగ్రెస్ సమర్థించింది. ఆలయాన్ని సందర్శించడం వ్యక్తిగత విశ్వాసానికి సంబంధించిన విషయమని, దానిని రాజకీయ వివాదంగా మార్చడం సరికాదని పేర్కొంది. రాజ్యాంగం ప్రతి ఒక్కరికీ తమకు నచ్చిన మతాన్ని ఆచరించే, ప్రార్థనా స్థలాలను సందర్శించే హక్కు కల్పించిందని కాంగ్రెస్ నేతలు గుర్తుచేశారు. ఇక బీజేపీ నేతలు మాత్రం అఖిలేశ్ పర్యటనపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న సమయంలోనే రామమందిరం గుర్తుకొచ్చిందా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఎన్నికల వేళ అయోధ్య కేంద్రంగా రాజకీయ పోరు!
2027లో ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామాలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. రామమందిరం అంశం చుట్టూ బీజేపీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. అఖిలేశ్ పర్యటనను బీజేపీ రాజకీయ కోణంలో చూస్తుండగా, సమాజ్వాదీ పార్టీ మాత్రం దాన్ని మతపరమైన పర్యటనగా అభివర్ణిస్తోంది. మొత్తంగా.. డిసెంబర్ 12న అఖిలేశ్ యాదవ్ అయోధ్య పర్యటన ఇప్పుడు సాధారణ ఆలయ దర్శనంగా కాకుండా ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామంగా మారింది. అఖిలేశ్ రామమందిరంలో ఏం మాట్లాడతారు? యోగి విమర్శలకు అక్కడి నుంచే సమాధానం ఇస్తారా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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