'అప్పుచేసి పప్పుకూడు కాదు... అప్పుచేసి అమరావతిలో పొయ్యి!'

అప్పు చేసి పప్పుకూడు అన్నది పాత సామెత.. అప్పుచేసి అమరావతిలో పొయ్యి అన్నది కొత్త సామెత!. ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి ఇచ్చిన హామీల అమలుకు డబ్బులు లేవని, ప్రభుత్వరంగంలో మెడికల్ కాలేజీలు నిర్వహించలేమని ఆయా సమయాలలో ప్రభుత్వ పెద్దలు చెబుతుంటారు. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కొన్నినెలల క్రితం తనకు హామీలు అమలు చేయాలని ఉందని, కాని డబ్బులు లేవని, అప్పు చేద్దామన్న పుట్టడం లేదని చెప్పారు.
అందులో నిజం ఉందా? లేదా? అన్నది తెలియదు కాని, రాజధాని అమరావతి పేరుతో కేవలం ఒక ముప్పై గ్రామాలలో లక్ష కోట్లు ఖర్చు చేయడానికి మాత్రం నిధుల కొరత ఉన్నట్లు కనపడడం లేదు. వేల కోట్ల అప్పు తెచ్చి విలాసవంతంగా వ్యయం చేస్తున్న తీరు అందరిని విస్తుపరుస్తోంది. మొత్తం సుమారు రెండు లక్షల ఎకరాల భూమి సమీకరిస్తే, ఎకరాకు రెండు కోట్ల చొప్పున ఇంకెన్ని లక్షల కోట్ల నిధులు అభివృద్ధికి అవసరం అవుతాయో అంచనా వేసుకోవచ్చు.
వడ్డీతో సహా అసలు కలిపి రుణం తీర్చే సమయానికి అదంతా తడిసి మోపెడంత అవుతుంది. దీనిని రాష్ట్ర ప్రజలంతా భరించాల్సిందే. కేవలం వరద కాల్వల లైనింగ్ కోసం ఎన్టీఆర్ ప్రాజెక్టు, భవనాల అద్దాల కోసం ఎన్ని వేల కోట్లు వ్యయం చేస్తున్నారో తెలిస్తే గుండె ఆగినంత పని అవుతుంది. దాంతో 'అప్పుచేసి పప్పుకూడు అన్నది పాత సామెత. అప్పుచేసి అమరావతిలో పొయ్యి' అన్నది కొత్త సామెతగా కనిపిస్తుంది.
ప్రభుత్వం వద్ద అవసరమైనన్న నిధులు ఉంటే ఎంత వ్యయం చేసినా ఎవరూ కాదనరు. కాని ఒకపక్క ప్రతిదానికి నిధుల కొరత అని చెబుతూ.. మరో వైపు ఇలా ఇష్టారీతిన ధారాళంగా ఖర్చు చేస్తున్న వైనం సహజంగానే ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలలో తీవ్రమైన అసంతృప్తి రగిల్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీనిని కప్పిపుచ్చేందుకు రాయలసీమలో, ఉత్తరాంధ్రలో ఏవేవో చేసేస్తున్నట్లు బిల్డప్ ఇస్తే జనం నమ్మేస్తారా? రాయలసీమలో లక్షకోట్ల ఉద్యాన హబ్ అని ఊదరగొట్టారు. ప్రారంభోత్సవం చేశామన్నారు. కాని ఆ తర్వాత నిధులు ఇవ్వండి అని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ను కలిసి చంద్రబాబు అర్ధించారు. మరి అదే అమరావతి విషయంలో కేంద్రాన్ని ఎందుకు నిధులు అడగలేకపోతున్నారో తెలియదు.
కేవలం అప్పులకు కేంద్రం అనుమతిస్తే చాలన్నట్లుగా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోంది. ఇప్పటికే ఏభైవేల ఎకరాల భూమి ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంది. ఎల్లో మీడియాలో వచ్చిన ఒక కథనం ప్రకారం ఆ భూమిలో లక్షకోట్ల రూపాయల విలువైన పనులు చేపట్టారట. ఇందుకోసం టెండర్లు కూడా పిలిచారు. కొన్ని పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. సుమారు ఏభై వేల కోట్ల రుణం తీసుకున్న ఏపీ ప్రభుత్వం తాజాగా మరో 15వేల కోట్ల రుణం తీసుకుంటోంది. ఇందుకు సంబంధించి ఎల్లో మీడియాలో ఒక కథనం వచ్చింది. అది చదివితే ఎవరికైనా మతిపోవల్సిందే.
టీడీపీ కోసమే పనిచేసే ఈనాడు దినపత్రికలో రాసిన ఈ వార్త చూడండి.. ప్రపంచ బ్యాంక్, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు కలిపి ఈ మొత్తాన్ని రుణంగా ఇస్తున్నాయట. 2031 వరకు ఈ అప్పు ఇస్తుంటారు. ఇప్పటికే ఈ రెండు బ్యాంకులు కలిపి 15వేల కోట్లు ఇచ్చాయి. ఈ నిధుల వ్యయాన్ని పర్యవేక్షించేందుకు ఒక యాజమాన్య కన్సల్టెన్సీ ఏర్పాటు చేయడానికి సీఆర్డీఏ టెండర్లు పిలిచింది. రాజధానిలో 100912 కోట్ల విలువైన పనుల కోసం సీఆర్డీఏ ప్రణాళిక రెడీ చేసింది. వాటిలో 52362 కోట్ల పనులు ఇప్పటికే జరుగుతున్నాయి.
ప్రభుత్వ భవనాలు, మౌలిక వసతులు మినహా మిగిలిన ప్రాజెక్టులను పీపీపీ మోడల్లో, హైబ్రిడ్ యాన్యుటి, బిల్డ్ ఫైనాన్స్, ఆపరేట్ విధానాలలో చేపడతారట. ఈ ప్రాజెక్టులలో ఏది ఎలా నిర్మిస్తారో తెలియదు కాని ప్రభుత్వం వేల కోట్లు వ్యయం చేసిన తర్వాత వాటిని ప్రైవేటువారికి అప్పగిస్తారేమో అన్న సందేహం రావచ్చు. ఈ ప్రాజెక్టులను ప్రైవేటువారే చేపట్టి, మొత్తం ఖర్చు అంతా భరిస్తే అదొక పద్దతి. అలాకాకుండా ఖర్చు ప్రభుత్వానిది, పెత్తనం ప్రైవేటువారిది అయితే ప్రజలకు ఎంత మేలు జరుగుతుందన్నది సంశయమే.
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అమరావతిలో నిర్మించబోయే కొన్ని ప్రాజెక్టులను చూడండి... కొండవీటి వాగు, పాలవాగు గ్రావిటీ కెనాల్ లైనింగ్ పనుల కోసం 1496 కోట్లు వ్యయం చేస్తారట. ఈ వాగులు పొంగినప్పుడు అమరావతి గ్రామాలలో పలుప్రాంతాలు వరదబారిన పడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మధ్య కూడా ఈ పరిస్థితి ఎదురైంది. ఇప్పటికే కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలను ఈ వరద మళ్లింపు ప్రాజెక్టుల కోసం, లిఫ్ట్ల కోసం ఖర్చు చేశారు. ఇప్పుడు లైనింగ్ పేరుతో ఇంత మొత్తం వ్యయం చేయడాన్ని బట్టే ఈ ప్రాంతం రాజధానికి అనువైనది కాదని ఒకటికి, పదిసార్లు రుజువు అవుతున్నట్లు అనిపించదా!
ఇదే కాదు... వైకుంఠపురం వద్ద వరద నీటిని ఎత్తిపోయడానికి మరో లిప్టింగ్ స్టేషన్ కోసం 298 కోట్లు, లాం, పెదపరిమి, వైకుంఠపురంలలో రిజర్వాయర్లు, 29 కిలోమీటర్ల కాల్వల కోసం సుమారు 3500 కోట్లు అవసరమని అంచనా వేశారు. నిజంగా ఈ మొత్తాన్ని పూర్తి కాని సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు వ్యయం చేస్తే లక్షల ఎకరాల భూమికి నీటి సదుపాయం కలుగుతుంది. కాని అమరావతి రాజధానిలో చేసే ఈ వ్యయం అవసరమా? వృధానా అంటే ఏమి చెబుదాం. ప్రభుత్వం తాను పట్టిన కుందేటికి మూడేకాళ్లు అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తోందని అనిపించదా!
గ్రీన్ బఫర్ల కోసం 181 కోట్లు, అమరావతి, ఇతర పర్యాటక ప్రాజెక్టుల కోసం 160 కోట్లు పెడతారట. వీటిని ప్రైవేటువారు ఏర్పాటు చేస్తారని ప్రచారం చేశారు. కాని ప్రభుత్వం ఈ మొత్తం ఖర్చు చేస్తోందన్న సంగతి ఇప్పుడు వెల్లడవుతోంది. ఐకానిక్ భవనాల ఇంటీరియర్స్, ల్యాండ్ స్కేపింగ్కు 3297 కోట్ల నిధులు కేటాయించారంటే ఎంత లావిష్గా ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టబోతున్నారో అర్థం అవుతుంది. ఇప్పటికే భవనాల అద్దాల కోసం 2500 కోట్లు కేటాయించారని వార్తలు వచ్చాయి. ఐకానిక్ భవనాల ఫసాడ్కు మరో 2540 కోట్లు ఇస్తున్నారు. దీనిని భవనాల అద్దాలగా తీసుకోవాలా? లేక మరో ఖర్చా అన్నది తెలియదు.
భవనాలకు అద్దాలు అమర్చే ఖర్చు 4800 కోట్లకు పెరుగుతోందంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు ప్రధాన రహదారుల పొడిగింపు సుమారు 94 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. దీనికి 3200 కోట్లు వ్యయం చేయబోతున్నారు. అంటే కిలో మీటర్కు సుమారు 35 కోట్లే పెడతారన్నమాట. ఇది కాకుండా ఇన్నర్ రోడ్డు మొదటి దశకు 8800 కోట్లు కేటాయించారు. ఇప్పటికే వెస్ట్ బైపాస్ ఉంది. కేంద్రానికి పంపిన అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు ప్రతిపాదన ఉంది. అయినా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు పేరుతో ఇన్నివేల కోట్లు వ్యయం చేయబోతున్నారంటే ఏపీ ప్రభుత్వం వద్ద ఇబ్బడి ముబ్బడిగా డబ్బు ఉందని అనుకోవాలా? దానిని ఏమి చేసుకోవాలో తెలియక ఇలాంటి నిర్మాణాలు చేస్తున్నారా అన్న సందేహం రావచ్చు.
ఎన్టీఆర్ విగ్రహం ప్రాజెక్టు కోసం 2500 కోట్లు ఇస్తారట. ఇది ప్రైవేటువారు టూరిజం కింద తీసుకుంటే ఫర్వాలేదు. కాని ప్రభుత్వమే ఇంత మొత్తం వ్యయం చేయడం అవసరమా? ఎన్టీఆర్పై అనేక విమర్శలు చేసి, ముఖ్యమంత్రి పదవినుంచి దించేసిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఈ స్థాయిలో ఖర్చు చేయబోతోందట. ఇదంత రాజకీయ అవసరమా అన్న భావన కలగవచ్చు. కన్వెన్షన్, ఎక్జిబిషన్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయడానికి పలు ప్రైవేటు సంస్థలు ముందుకు వస్తున్నాయని గతంలో ఎల్లో మీడియా ప్రచారం చేసింది. ఇప్పుడేమో ఇన్నివందల కోట్లు వ్యయం చేస్తారట.
గతంలో జగన్ ప్రభుత్వం అప్పు చేసినప్పుడల్లా రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతోందంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేసిన టీడీపీ, జనసేన కాని, ఎల్లో మీడియా కాని, ఇప్పుడు కేవలం రెండేళ్లలోనే నాలుగు లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం రికార్డు సృష్టిస్తే మాత్రం ఆహా, ఓహో అని డప్పు కొడుతున్నారు. అప్పుడేమో అప్పుల కుప్ప అని రాశారు. ఇప్పుడేమో పనులు భేష్ అని, అప్పులు ఇవ్వడానికి ఆర్థిక సంస్థలు ఎగబడుతున్నాయని మరో ఎల్లో మీడియా పొంగిపోయింది. ఇది అప్పు కాదన్నమాట. ఏది ఏమైనా ఇవన్ని చూశాక... గతంలో సంగతేమోకాని, నిజంగానే చంద్రబాబు సారధ్యంలో ఏపీ మరో శ్రీలంక అవుతుందన్న ఆందోళన కలగదా!
- కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు, సీనియర్ జర్నలిస్ట్, రాజకీయ వ్యవహారాల వ్యాఖ్యాత.