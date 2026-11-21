శబరిమల యాత్రను మరింత సురక్షితంగా, సులభంగా, సౌకర్యవంతంగా చేయడానికి 'సారన్' అనే కొత్త డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంను ప్రారంభించారు. స్థానిక స్వపరిపాలన శాఖ ఐటీ విభాగం అభివృద్ధి చేసిన ఈ ప్లాట్ఫాం, శబరిమల మార్గంలో ఉన్న విశ్రాంతి కేంద్రాలు, ప్రాథమిక సౌకర్యాలు ప్రయాణ ఏర్పాట్ల గురించి యాత్రికులకు ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
స్థానిక స్వపరిపాలన శాఖ మంత్రి కె.ఎం.షాజీ ఈ అప్లికేషన్ను అధికారికంగా ప్రారంభించారు. విశ్రాంతి కేంద్రాలు, అందుబాటులో ఉన్న సౌకర్యాలు, ప్రయాణ వివరాలు స్థానిక ప్రకటనల గురించిన సమాచారాన్ని యాత్రికుల కోసం ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడమే SARAN ప్రధాన లక్ష్యం.
ఈ ప్లాట్ఫాం ప్రధాన లక్షణాలలో ఒకటి ఏమిటంటే.. యాత్రికులు ప్రత్యేక అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. వారు QR కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా మొబైల్ బ్రౌజర్ ద్వారా నేరుగా దీనిని యాక్సెస్ చేయవచ్చు. సులభంగా యాక్సెస్ చేయడానికి వినియోగదారులు ఈ ప్లాట్ఫాంను తమ ఫోన్ హోమ్ స్క్రీన్కు కూడా జోడించుకోవచ్చు.
6 భాషల్లో అందుబాటులో..
SARAN మలయాళం, ఇంగ్లిష్, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే యాత్రికులు భాషా అవరోధాలు లేకుండా సమాచారాన్ని పొందగలుగుతారు. ఈ ప్లాట్ఫాం యాత్రికులకు వారి ప్రదేశం ఆధారంగా సమీపంలోని విశ్రాంతి కేంద్రాలను కనుగొనడానికి, వాటిని దూరం ప్రకారం చూసేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది. వారు కేంద్రం పేరు లేదా స్థానిక స్వపరిపాలన సంస్థ పేరును నమోదు చేయడం ద్వారా కూడా విశ్రాంతి కేంద్రాల కోసం శోధించవచ్చు.
యాత్రికులు ప్రతి విశ్రాంతి కేంద్రంలో అందుబాటులో ఉన్న సౌకర్యాలను ముందుగానే తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. వీటిలో వసతి సామర్థ్యం, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, స్నానపు సౌకర్యాలు, వాహనాల పార్కింగ్ సామర్థ్యం, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాలు, దివ్యాంగుల కోసం సౌకర్యాలు వంటివి ఉంటాయి. లైవ్ మ్యాప్ సదుపాయం వినియోగదారులకు సమీపంలోని ఆసుపత్రులు, పోలీస్ స్టేషన్లు, అగ్నిమాపక కేంద్రాలు, ఏటీఎంలు, పెట్రోల్ పంపులు, బస్ స్టేషన్లను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది. యాత్రికులు ఈ ప్రదేశాలకు మార్గదర్శకాలను పొందడానికి గూగుల్ మ్యాప్ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
రోజువారీ పూజా షెడ్యూల్స్ నేరుగా హోమ్ స్క్రీన్పై అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ ప్లాట్ఫాం అన్నదానం, ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులు, వైద్య శిబిరాలు, ఇతర ముఖ్యమైన ప్రకటనలపై ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తుంది. మరో సదుపాయం ద్వారా యాత్రికులు విశ్రాంతి కేంద్రాల వద్ద పరిశుభ్రతను అంచనా వేయవచ్చు, సౌకర్యాల గురించి ఫిర్యాదులను తెలియజేయవచ్చు. శబరిమల యాత్రా సమయంలో డిజిటల్ వేదికను గరిష్ఠంగా ఉపయోగించుకోవాలని స్థానిక స్వపరిపాలన శాఖ ముఖ్య సంచాలకులు దివ్య ఎస్ అయ్యర్ ఐఏఎస్ యాత్రికులను కోరారు.