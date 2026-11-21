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'మన్మధుడు' చిత్రంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న నాగార్జున(Nagarjuna Akkineni) అన్షు (Anshu Ambani) జంట ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక ప్రైవేట్ వివాహ హల్దీ వేడుకలో సందడి చేశారు.
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హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక సన్నిహితుల పెళ్లికి సంబంధించిన హల్దీ ఫంక్షన్కు నాగార్జున తన సతీమణి అమలతో కలిసి హాజరయ్యారు. ఇదే వేడుకలో నటి అన్షు కూడా పాల్గొన్నారు.
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ఈ వేడుకలో నాగార్జున, అన్షు మరియు ఇతర బంధుమిత్రులతో కలిసి దిగిన ఫోటోలను అన్షు తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో షేర్ చేయడంతో అవి ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
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2002లో విడుదలైన బ్లాక్బస్టర్ సినిమా 'మన్మధుడు'లో వీరిద్దరి జోడీకి మంచి గుర్తింపు లభించింది.
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చాలా కాలం తర్వాత వీరిద్దరూ మళ్లీ ఒకే వేడుకలో కనిపించడంతో అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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(Images Source : Instagram/actressanshuofficial)