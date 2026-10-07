 ‘అనకాపల్లి’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు) | Anakapalli Movie Thanks Meet Photo Gallery | Sakshi
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‘అనకాపల్లి’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Oct 7 2026 7:02 AM | Updated on Oct 7 2026 7:02 AM

Anakapalli Movie Thanks Meet Photo Gallery1
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భవ్య శ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్ బ్యానర్ల మీద కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నటిస్తూ, నిర్మించిన రా అండ్ రస్టిక్‌ చిత్రం ‘అనకాపల్లి’.

Anakapalli Movie Thanks Meet Photo Gallery2
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ఈ మూవీలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.

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ఈ సినిమాకి ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహించారు.

Anakapalli Movie Thanks Meet Photo Gallery4
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కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్‌గా చేసిన ఈ మూవీకి త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించారు.

Anakapalli Movie Thanks Meet Photo Gallery5
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ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 2న విడుదల చేయగా అద్భుతమైన స్పందనతో దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలో మంగళవారం నాడు థాంక్యూ మీట్ నిర్వహించారు.

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