‘అనకాపల్లి’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)

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భవ్య శ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్ బ్యానర్ల మీద కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నటిస్తూ, నిర్మించిన రా అండ్ రస్టిక్ చిత్రం ‘అనకాపల్లి’.
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ఈ మూవీలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
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ఈ సినిమాకి ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహించారు.
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కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్గా చేసిన ఈ మూవీకి త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించారు.
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ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 2న విడుదల చేయగా అద్భుతమైన స్పందనతో దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలో మంగళవారం నాడు థాంక్యూ మీట్ నిర్వహించారు.
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