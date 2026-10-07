 శ్రేయస్‌ మెరుపు సెంచరీ...తొలి టి20లో భారత్‌ ఘన విజయం (ఫొటోలు) | First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow | Sakshi
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శ్రేయస్‌ మెరుపు సెంచరీ...తొలి టి20లో భారత్‌ ఘన విజయం (ఫొటోలు)

Oct 7 2026 6:46 AM | Updated on Oct 7 2026 6:46 AM

First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow1
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లక్నో: వన్డే సిరీస్‌లో వెస్టిండీస్‌పై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన భారత్‌ టి20 సిరీస్‌లోనూ శుభారంభం చేసింది.

First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow2
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కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ ముందుండి నడిపించగా, అలవోక విజయాన్ని అందుకుంది.

First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow3
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మంగళవారం జరిగిన తొలి టి20 మ్యాచ్‌లో భారత్‌ 8 వికెట్ల తేడాతో వెస్టిండీస్‌ను చిత్తు చేసింది.

First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow4
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టాస్‌ ఓడి ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన వెస్టిండీస్‌ 19.1 ఓవర్లలో 171 పరుగులకు ఆలౌటైంది. షెర్ఫాన్‌ రూథర్‌ఫర్డ్‌ (34 బంతుల్లో 56; 6 ఫోర్లు 3 సిక్స్‌లు), కెప్టెన్‌ షై హోప్‌ (37 బంతుల్లో 52; 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) అర్ధ సెంచరీలు సాధించారు.

First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow5
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow6
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow7
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow8
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow9
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow10
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow11
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow12
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow13
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow14
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow15
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow16
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow17
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow18
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow19
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow20
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow21
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow22
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow23
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow24
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow25
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow26
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow27
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow28
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow29
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First T20 Cricket Match India and West Indies in Lucknow30
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Images Source : Twitter (X) @BCCI

# Tag
t20 India vs West Indies lucknow Abhishek Sharma Shreyas Iyer photo gallery Ishan Kishan
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