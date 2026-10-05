 మరి మనమూ గెలిచాం కదా! | Sakshi Today October 5th, 2026 Telugu News Cartoon Over Congress Says All Elections Are Illegal | Sakshi
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Sakshi Cartoon: మరి మనమూ గెలిచాం కదా!

Oct 5 2026 11:42 AM | Updated on Oct 5 2026 11:58 AM

Sakshi Cartoon: 05-10-2026

మరి మనమూ గెలిచాం కదా!

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