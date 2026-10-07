 ‘లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు) | Least Eligible Bachelor Movie Pre Release Event Photos | Sakshi
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‘లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)

Oct 7 2026 8:15 AM | Updated on Oct 7 2026 8:15 AM

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‘లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’ టాలీవుడ్ ప్రముఖ కమెడియన్ వైవా హర్ష (హర్ష చెముడు) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సరికొత్త వినోదాత్మక తెలుగు వెబ్ సిరీస్.

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వైవా హర్షతో పాటు హైపర్ ఆది, జీవన్ కుమార్, ఐశ్వర్య హోలక్కల్, శ్రావ్య చౌదరి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.

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ఈ సినిమాకు బాబు దేగాల దర్శకత్వం వహించగా, వాయోన ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై చవాన్, శ్రీధర్ చేని, దీపక్ ముస్త్యాల సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

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