 లైట్ గ్రీన్ శారీలో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ అషురెడ్డి అందాలు.. (ఫోటోలు) | Bigg Boss Beauty Ashu Reddy Stuns in a Light Green Saree | Sakshi
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లైట్ గ్రీన్ శారీలో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ అషురెడ్డి అందాలు.. (ఫోటోలు)

Oct 6 2026 4:48 PM | Updated on Oct 6 2026 5:10 PM

Bigg Boss Beauty Ashu Reddy Stuns in a Light Green Saree1
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బిగ్‌బాస్ బాస్ బ్యూటీ అషురెడ్డి తాజాగా తన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. లైట్ గ్రీన్ శారీలో ఆమె మరింత అందంగా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Bigg Boss Beauty Ashu Reddy Stuns in a Light Green Saree2
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Bigg Boss Beauty Ashu Reddy Stuns in a Light Green Saree3
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Bigg Boss Beauty Ashu Reddy Stuns in a Light Green Saree4
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Bigg Boss Beauty Ashu Reddy Stuns in a Light Green Saree5
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Bigg Boss Beauty Ashu Reddy Stuns in a Light Green Saree6
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# Tag
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