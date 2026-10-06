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టైటిల్: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్
సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 6 2026 4:48 PM | Updated on Oct 6 2026 5:10 PM
బిగ్బాస్ బాస్ బ్యూటీ అషురెడ్డి తాజాగా తన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. లైట్ గ్రీన్ శారీలో ఆమె మరింత అందంగా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
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