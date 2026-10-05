ఆ స్టేట్మెంట్ చూస్తేనే భయమేస్తుంది!
గట్టెక్కించారా? పుట్టి ముంచారా!
టైటిల్: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్
సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 5 2026 4:03 AM | Updated on Oct 5 2026 4:03 AM
మనం గెలిచినప్పటి నుంచి ఇలాగే అంటున్నారు ‘సర్’
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