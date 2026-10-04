 ఏదో మేమే కొత్తగా తీసుకుంటున్నట్లు అంటారేం! పక్కరాష్ట్రం కూడా మస్తు అప్పులు చేస్తుంది! | Sakshi Cartoon: 04-10-2026 | Sakshi
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ఏదో మేమే కొత్తగా తీసుకుంటున్నట్లు అంటారేం! పక్కరాష్ట్రం కూడా మస్తు అప్పులు చేస్తుంది!

Oct 4 2026 2:06 PM | Updated on Oct 4 2026 2:06 PM

Sakshi Cartoon: 04-10-2026

ఏదో మేమే కొత్తగా తీసుకుంటున్నట్లు అంటారేం! పక్కరాష్ట్రం కూడా మస్తు అప్పులు చేస్తుంది!

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