 ఒకప్పటి హీరోయిన్ ఇప్పుడు షాకిచ్చేలా.. గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు) | Once a Popular Heroine Now She Unrecognizable Can You Guess Who Photos | Sakshi
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ఒకప్పటి హీరోయిన్ ఇప్పుడు షాకిచ్చేలా.. గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)

Jul 5 2026 4:24 PM | Updated on Jul 5 2026 4:35 PM

Once a Popular Heroine Now She Unrecognizable Can You Guess Who Photos1
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గతంలో తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా చేసి సిమ్రాన్.. ప్రస్తుతం సహాయ పాత్రలు చేస్తోంది. వయసు పెరిగినా సరే తనలోని గ్లామర్ తగ్గట్లేదు అన్నట్లు డిజైనర్ డ్రస్సుల్లో పోజులిస్తోంది.

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ఒకప్పటి హీరోయిన్ ఇప్పుడు షాకిచ్చేలా.. గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
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