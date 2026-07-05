 ఎన్టీఆర్ బావమరిది కొత్త సినిమా గ్రాండ్ లాంచ్ (ఫొటోలు) | NTR Brother-in-Law Narne Nithin New Film Grandly Launched, Photos Gallery Went Viral On Social Media | Sakshi
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ఎన్టీఆర్ బావమరిది కొత్త సినిమా గ్రాండ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Jul 5 2026 4:55 PM | Updated on Jul 5 2026 5:51 PM

"NTR's Brother-in-Law's New Film Grandly Launched (Photos)"1
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జూ.ఎన్టీఆర్ బావమరిది నార్నె నితిన్ హీరోగా చేస్తున్న ఐదో సినిమా లాంఛనంగా హైదరాబాద్‌లో మొదలైంది. రొమాంటిక్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అనికా సురేంద్రన్, మేఘాశెట్టి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు.

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"NTR's Brother-in-Law's New Film Grandly Launched (Photos)"10
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