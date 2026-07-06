 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున కుటుంబం (ఫొటోలు) | Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos | Sakshi
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తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున కుటుంబం (ఫొటోలు)

Jul 6 2026 9:10 AM | Updated on Jul 6 2026 9:16 AM

Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos1
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తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర ‍స్వామిని హీరో నాగార్జున, కుటుంబంతో సహా దర్శించుకున్నారు. వీరితో పాటు హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ కూడా ఉంది.

Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos2
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Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos3
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Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos4
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Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos5
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Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos6
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Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos7
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Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos8
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Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos9
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Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos10
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Nagarjuna Family Visits Tirumala And Performs Srivari Seva : Photos11
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# Tag
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తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున కుటుంబం (ఫొటోలు)
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