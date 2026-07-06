తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున కుటుంబం (ఫొటోలు)

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ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
అలాగే ‘సర్’!
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తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
గ్రహం అనుగ్రహం:
Jul 6 2026 9:10 AM | Updated on Jul 6 2026 9:16 AM
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని హీరో నాగార్జున, కుటుంబంతో సహా దర్శించుకున్నారు. వీరితో పాటు హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ కూడా ఉంది.
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