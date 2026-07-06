 సల్మాన్ రోల్ చేయాల్సింది ఆ యంగ్ హీరోనా? | 10 Years of Sultan Unheard Secrets of Salman Khan's Blockbuster | Sakshi
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సల్మాన్ రోల్ చేయాల్సింది ఆ యంగ్ హీరోనా?

Jul 6 2026 10:55 AM | Updated on Jul 6 2026 11:07 AM

10 Years of Sultan Unheard Secrets of Salman Khan's Blockbuster

సల్మాన్ ఖాన్ కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ వసూళ్లు సాధించిన బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్లలో ‘సుల్తాన్’ (2016) ఒకటి. ఈ సినిమా విడుదలై విజయవంతంగా 10 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, చిత్ర పరిశ్రమలో ఇప్పటివరకు పెద్దగా వెల్లడికాని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు, తెరవెనుక కథలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో  వైరల్ అవుతున్నాయి. బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన ఈ సినిమా వెనుక ఉన్న ఆ నిజాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తొలి టైటిల్ ‘దంగల్’
ఈ సినిమాకు సంబంధించి చాలా మందికి తెలియని ఒక ఆసక్తికరమైన నిజం ఒకటుంది. మొదట్లో ఈ చిత్ర బృందం సినిమాకు ‘దంగల్’ అనే పేరును అనుకుంది. అయితే ఆ తర్వాత అదే సమయంలో అమీర్ ఖాన్ కూడా కుస్తీ నేపథ్యంలో ఒక సినిమాను ప్లాన్ చేస్తుండటంతో, సుల్తాన్ మేకర్స్ ఆ టైటిల్‌ను అమీర్ ఖాన్ సినిమా కోసం వదిలేశారు. ఆ తర్వాతే సల్మాన్ ఖాన్ పాత్ర పేరు మీదుగా దీనికి ‘సుల్తాన్’ అని నామకరణం చేశారు.

అనుష్క హైట్.. కెమెరా ట్రిక్స్
ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో చిత్ర బృందం ఎదుర్కొన్న ఒక ప్రధానమైన సవాలు కథానాయిక అనుష్క శర్మ ఎత్తు. సహజంగానే అనుష్క శర్మ హైట్ సల్మాన్ ఖాన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. స్క్రీన్ మీద ఇద్దరి జంట పర్ఫెక్ట్‌గా కనిపించడం కోసం దర్శకుడు, కెమెరామెన్ ప్రత్యేకమైన కెమెరా యాంగిల్స్, పోస్టర్స్, కొన్ని విభిన్నమైన టెక్నిక్‌లను ఉపయోగించారు. దీంతో థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు వారి హైట్ తేడా అస్సలు తెలియలేదు.

అర్జున్ కపూర్‌కు దక్కిన ఆఫర్
సుల్తాన్ అనగానే మనకు సల్మాన్ ఖాన్ మాత్రమే గుర్తొస్తాడు. కానీ ఈ సినిమా కథను మొదట ఒక యువ హీరోకు కూడా వినిపించారట. బాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అర్జున్ కపూర్‌కు మొదట్లో ఈ రోల్ ఆఫర్ చేశారు. అయితే ఒక రెజ్లర్‌గా మారడానికి భారీగా శారీరక మార్పులు (ఫిజికల్ ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్) చేసుకోవాల్సి రావడం, దానికి ఎంతో సమయం కేటాయించాల్సి ఉండటంతో అర్జున్ కపూర్ ఈ సినిమాను తిరస్కరించారు.

కోచ్‌గా సంజయ్ దత్ రావాల్సింది..
సినిమాలో సుల్తాన్ కోచ్ ఫతే సింగ్ పాత్ర ఎంత పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ పాత్ర కోసం చిత్ర యూనిట్ మొదట బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ను అనుకుంది. కానీ ఆ సమయంలో ఆయనకున్న కొన్ని వ్యక్తిగత, న్యాయపరమైన సమస్యల కారణంగా ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగం కాలేకపోయారు. ఆ తర్వాతే ఆ పాత్ర రణదీప్ హుడ్డాను వరించింది. ఆయన ఆ పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశారు.

కంగనా రనౌత్ నో చెప్పిన పాత్ర
సుల్తాన్ సినిమాలో హర్యానా రెజ్లర్ ఆరఫా పాత్రలో అనుష్క శర్మ అద్భుతంగా నటించింది. అయితే అనుష్క కంటే ముందు ఈ పాత్ర కోసం బాలీవుడ్ ఫైర్ బ్రాండ్ కంగనా రనౌత్‌ను సంప్రదించారు. అప్పటికే కొన్ని ఇతర సినిమాల షూటింగ్‌లతో బిజీగా ఉండటం వల్ల డేట్స్ కుదరక కంగనా ఈ రోల్‌ను రిజెక్ట్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఈ అవకాశం అనుష్క శర్మ వద్దకు వెళ్లడం, ఆమె దాన్ని కెరీర్ బెస్ట్ రోల్‌గా మార్చుకోవడం జరిగిపోయాయి.

బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట
అన్ని అడ్డంకులను దాటుకుని 2016లో థియేటర్లలోకి వచ్చిన సుల్తాన్ సినిమా బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసింది. అలీ అబ్బాస్ జాఫర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా ప్రేక్షకుల మనసులను గెలుచుకోవడమే కాకుండా, సల్మాన్ ఖాన్ కెరీర్‌లోనే వన్ ఆఫ్ ది హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్‌గా నిలిచింది. ఈ రోజుకీ ఈ సినిమాలోని పాటలు, డైలాగులు అభిమానుల గుండెల్లో మారుమోగుతున్నాయి.

ఇది కూడా చదవండి: ‘కలల నగరం’ కథలే వేరు..

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