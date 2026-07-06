 రాముడి విరాళాల స్కాంలో కీలక పరిణామం : ఎవరీ భజరంగ్‌ బాగ్రా? | Ram Mandir Trusts New General Secretary Succeeding Champat Rai Who Is Bajrang Bagra? | Sakshi
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రాముడి విరాళాల స్కాంలో కీలక పరిణామం : ఎవరీ భజరంగ్‌ బాగ్రా?

Jul 6 2026 4:39 PM | Updated on Jul 6 2026 4:59 PM

Ram Mandir Trusts New General Secretary Succeeding Champat Rai Who Is Bajrang Bagra?

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అయోధ్య రామాలయ విరాళాల కుంభకోణం వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై విచారణ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్ రాజీనామాను ఆమోదించింది. అలాగే, ఆయన స్థానంలో భజరంగ్‌ లాల్‌ బాగ్రాను నియమించింది. ఈ పదవికి ఏకగ్రీవంగా ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. అలాగే  సిట్‌ నివేదికపై  కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. ఈ వ్యవహారంపై పోలీసులు, ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నాయి.


పవిత్ర క్షేత్రానికి సంబంధించిన విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై వివాదం కొనసాగుతున్న తరుణంలో, శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ సోమవారం నాటి సమావేశంలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విశ్వ హిందూ పరిషత్ (VHP) అంతర్జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బజ్రంగ్ బగ్రాను కొత్త సెక్రటరీగా నియమించింది. 

ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో రాజీనామా చేసిన మరో ట్రస్ట్‌ ప్రతినిధి అనిల్ మిశ్రా రాజీనామాను కూడా ఆమోదించింది. ఈ సందర్భంగా సిట్ దర్యాప్తుపై పూర్తి విశ్వాసం వ్యక్తం చేసిన ట్రస్ట్, తప్పు చేసిన వారికి శిక్ష తప్పదని స్పష్టం చేసింది. ట్రస్ట్‌లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా ఉన్న డిస్టిక్ మేజిస్ట్రేట్‌కు మరిన్ని అధికారాలను అప్పగించేందుకు ట్రస్ట్‌ ఆలోచిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

ఎవరీ  భజ్‌రంగ్ బాగ్రా?
రాజస్థాన్‌లోని సికార్ జిల్లాకు  బగ్రా ప్రస్తుతం VHP అంతర్జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తున్నారు కార్పొరేట్ నిర్వహణతో పాటు వీహెచ్‌పీ సంస్థాగత నాయకత్వ బాధ్యతలు నిర్వహించిన దశాబ్దాల అనుభవం ఉంది. అయోధ్యలో జరిగిన సంస్థ 'ప్రన్యాసి మండలి' (ట్రస్టీల మండలి), నిర్వహణ కమిటీ సమావేశంలో ఎన్నికైన తర్వాత,  2024 ఫిబ్రవరినుండి ఆయన ఈ పదవిని నిర్వహిస్తున్నారు. వృత్తిరీత్యా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయిన బాగ్రా, పూర్తిస్థాయి సంస్థాగత బాధ్యతలు చేపట్టడానికి ముందు, ప్రభుత్వ రంగంలో విశిష్టమైన వృత్తిపరమైన అనుభవాన్నికూడా గడించారు.

కేంద్ర గనుల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని 'నవరత్న' ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన నేషనల్ అల్యూమినియం కంపెనీ లిమిటెడ్ (NALCO)కు  సీఎండీగా పనిచేశారు. అంతకుముందు, NALCO, RITES లిమిటెడ్‌లలో డైరెక్టర్ (ఫైనాన్స్) , చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (CFO) వంటి పదవులను కూడా నిర్వహించి, ఆర్థిక నిర్వహణ మరియు కార్పొరేట్ పాలనలో విస్తృత అనుభవాన్ని గడించారు.

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నాల్కో నుండి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ తీసుకున్న తర్వాత, బగ్రా VHP కార్యకలాపాల్లో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన సంస్థలో జాయింట్ జనరల్ సెక్రటరీ వంటి అనేక కీలక పదవులను చేపట్టారు, అలాగే 'ఏకల్ అభియాన్' (Ekal Abhiyan)కు అధ్యక్షుడిగా , CEOగా కూడా సేవలందించారు.

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