ఇషా అంబానీ ఏ రెడ్కార్పెట్పైన అయినా..తనదైన ఫ్యాషన్ శైలితో స్టైలిష్ కనిపిస్తారు. తల్లి నీతాల ఫ్యాషన్కి ఐకాన్లా తన వస్త్రధారణ అత్యంత విలక్షణంగా ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. ఈసారి కూడా అలానే అత్యంత స్టైలిష్ లుక్లో మెరిసింది. తన తాజా 'అవుట్ ఆఫ్ ది నైట్' (OOTN) కోసం షియాపరెల్లీ ఫ్యాషన్ హౌస్ స్ప్రింగ్/సమ్మర్ 2026 కలెక్షన్లకు సంబందించిన డిజైనర్వేర్లో తళుక్కుమంది.
ఈ బ్రాండెడ్ డిజైనర్వేర్లు చూడటానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటూనే..అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది . ఫార్మల్ దుస్తులు కూడా స్టైలిష్ కనిపించేలా చేయొచ్చు అన్నట్లుగా ఉంటుంది దీని డిజైన్. ఇక ఇషా లుక్ విషయానికి వస్తే..న్యూడ్-టోన్డ్ బేస్పై రూపొందించబడిన షియాపరెల్లీ సూట్ సెట్ ఏమాత్రం శరీరాన్ని బహిర్గతం చేయకుండానే..ఒక అందమైన లుక్ని ఇస్తుంది. షియాపరెల్లీ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, కాలర్బోన్ మీదుగా భుజాలను తాకుతూ విస్తరించిన లేయర్డ్, ట్యూల్ ఓంబ్రే నెక్ లైన్ ఆ డ్రైస్ని మరింత అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
అందులోనూ ఇక్కడ నీలి రంగు కాంట్రాస్ట్ని ఇంచుకుని ఆ డ్రెస్కి ఒక గంభీరమైన శక్తిని అందించింది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే..ఎవ్వరైనా ఆమె డ్రెస్ వంక కన్ను ఆర్పకుండా చూసేలా చేసింది ఈ డిజైనింగ్. దీన్ని సూక్ష్మమైన బంగారు రంగు వెల్వెటీన్తో తయారు చేశారు. ఇక్కడ షియాపరెల్లీ తన డిజైనర్ వేర్ లుక్ని 'బర్డ్స్ ఆఫ్ ప్యారడైజ్' పక్షుల రంగులను ప్రేరణగా తీసుకుని రూపొందిస్తుంది. అలాగే ఇషా గతంలో కూడా ఈ రాయల్ బ్లూ షియాపరెల్లీ డిజైనర్వేర్లో మెరిసింది. తన సోదరుడు అనంత్ అంబానీ-రాధికల సంగీత వేడుకలో ఆమె పూర్తిగా నీలి రంగు చీర గౌనులో అద్భుతంగా కనిపించింది.
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