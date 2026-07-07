 కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు) | Janhvi Kapoor Looks Like a Golden Doll Photos | Sakshi
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కుందనపు బొమ్మలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)

Jul 7 2026 3:01 PM | Updated on Jul 7 2026 3:05 PM

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సోదరి అన్షులా కపూర్ పెళ్లి కోసం జాన్వీ కపూర్ కుందనపు బొమ్మలా రెడీ అయింది. ఆ ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

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