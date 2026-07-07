 గద్వాల్ చీరలో అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫొటోలు) | Akkineni Daughter-in-Law Sobhita Dazzles in a Gadwal Saree Photos | Sakshi
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గద్వాల్ చీరలో అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫొటోలు)

Jul 7 2026 10:44 AM | Updated on Jul 7 2026 10:50 AM

Akkineni Daughter-in-Law Sobhita Dazzles in a Gadwal Saree Photos1
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గద్వాల్‌లోని నేత చీరలో అక్కినేని కోడలు శోభిత కనువిందు చేసింది. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

Akkineni Daughter-in-Law Sobhita Dazzles in a Gadwal Saree Photos2
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Akkineni Daughter-in-Law Sobhita Dazzles in a Gadwal Saree Photos3
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Akkineni Daughter-in-Law Sobhita Dazzles in a Gadwal Saree Photos4
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Akkineni Daughter-in-Law Sobhita Dazzles in a Gadwal Saree Photos5
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Akkineni Daughter-in-Law Sobhita Dazzles in a Gadwal Saree Photos6
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