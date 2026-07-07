 నాగ్ మూవీలో విలన్ గా టబు..! | Actress Tabu Turns Villain in Nagarjuna's 100th Film | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నాగ్ మూవీలో విలన్ గా టబు..!

Jul 7 2026 4:44 PM | Updated on Jul 7 2026 4:44 PM

నాగ్ మూవీలో విలన్ గా టబు..!

# Tag
tabu Nagarjuna Akkineni Movie News Sakshi News
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 