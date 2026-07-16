న్యూఢిల్లీ: జంతర్ మంతర్ వద్ద సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ దాదాపు మూడు వారాలుగా చేపట్టిన నిరాహార దీక్షకు ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ హాజరుకాకపోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ప్రస్తుతం రాహుల్ గాంధీ తన సొంత ప్రచార కార్యక్రమం ‘ఛాత్రోన్ కి గూంజ్’ (విద్యార్థుల గళం)పై దృష్టి సారించారు. పేపర్ లీకేజీలు, పరీక్షల అవకతవకలకు నిరసనగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, జూలై 17న డెహ్రాడూన్లోని బన్ను స్కూల్ మైదానంలో ఆయన బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు.
मोदी जी.. थोड़ा सा घबरा गए क्या? pic.twitter.com/tWNHCkVlte
— Congress (@INCIndia) July 15, 2026
ఈ సభ కోసం మొదట పరేడ్ గ్రౌండ్ను ఎంచుకోగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి నిరాకరించడంతో వేదికను మార్చాల్సి వచ్చింది. దీనిపై రాహుల్ గాంధీ స్పందిస్తూ, ‘మోదీజీ, మీరు కంగారు పడుతున్నారా? ప్రజా సమస్యల నుండి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి మీరు ప్రయత్నిస్తున్నారు’ అని విమర్శించారు. నిరుద్యోగం దేశంలోని అతిపెద్ద సమస్య అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు వాంగ్చుక్ దీక్షకు కాంగ్రెస్ దూరంగా ఉందనే విమర్శలను ఆ పార్టీ నేతలు తోసిపుచ్చారు. ఎన్ఎస్యుఐ, యూత్ కాంగ్రెస్ దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థుల కోసం పోరాడుతున్నాయని, రాహుల్ గాంధీ గతంలోనే లడఖ్ ప్రజల గళాన్ని వినిపించారని వారు గుర్తు చేశారు. కాగా, సీజేపీ (సీజేపీ) తన నిరసనను జూలై 20న పార్లమెంటు సమావేశాల ప్రారంభం వరకు కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకుంది.
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