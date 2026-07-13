ఘనంగా ముగిసిన టీజీ20 లీగ్‌... విజేతగా హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

1/20
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ పై 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి టీజీ20 లీగ్ తొలి సీజన్ (2026) టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది.
2/20
ఉప్పల్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో ఈ టోర్నీ ముగింపు వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి.
3/20
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఖమ్మం 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 157 పరుగులు చేసింది.
4/20
158 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ 17.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది.
5/20
సినీ తారల సందడి, గాయకుడు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ప్రదర్శనలతో ముగింపు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.
6/20
ఫైనల్ మ్యాచ్ సమయంలో ఫ్లడ్ లైట్లు దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు నిలిచిపోవడంతో ఆట కాసేపు ఆగిపోయింది.
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20