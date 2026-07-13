 ఘనంగా ముగిసిన టీజీ20 లీగ్‌... విజేతగా హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు) | TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League | Sakshi
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ఘనంగా ముగిసిన టీజీ20 లీగ్‌... విజేతగా హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Jul 13 2026 6:12 AM | Updated on Jul 13 2026 6:12 AM

TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League1
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హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ పై 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి టీజీ20 లీగ్ తొలి సీజన్ (2026) టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League2
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ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో ఈ టోర్నీ ముగింపు వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి.

TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League3
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తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఖమ్మం 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 157 పరుగులు చేసింది.

TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League4
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158 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ 17.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది.

TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League5
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సినీ తారల సందడి, గాయకుడు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ప్రదర్శనలతో ముగింపు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.

TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League6
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ఫైనల్ మ్యాచ్ సమయంలో ఫ్లడ్ లైట్లు దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు నిలిచిపోవడంతో ఆట కాసేపు ఆగిపోయింది.

TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League7
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League8
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League9
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League10
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League11
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League12
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League13
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League14
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League15
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League16
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League17
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League18
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League19
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TG20 League Final : Hyderabad E Champions won the inaugural TG20 League20
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# Tag
TG20 League Hyderabad E Champions photo gallery Vijay Devarakonda viral photos
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