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తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య పుట్టినరోజు నేడు(జూలై 23)
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పేరుకే తమిళ హీరో గానీ తెలుగులోనూ కోట్లాది మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు.
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1997లో రిలీజైన 'నెరుక్కు నాయర్' మూవీతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.
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గౌతమ్ మీనన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఖాకా ఖాకా' సూర్యకి బ్రేక్ ఇచ్చిన మూవీ.
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రీసెంట్ టైంలో వరస ఫ్లాప్స్ ఎదుర్కొన్న సూర్య.. 'కరుప్పు'తో కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు.
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'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్'తో త్వరలో రాబోతున్నాడు. ఇది సూర్య తొలి తెలుగు సినిమా.
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వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికొస్తే సహనటి జ్యోతికని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
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వీళ్లకు దియా, దేవ్ అని పిల్లలున్నాడు. కూతురు ఇప్పటికే ఓ మూవీని డైరెక్ట్ చేసింది.
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'అగరం ఫౌండేషన్'తో సూర్య ఎంతోమంది పేద విద్యార్థుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాడు.
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తెరపైనే కాదు నిజ జీవితంలోనూ సూర్య.. హీరో అనిపించుకున్నాడు.