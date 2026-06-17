 ఉదయం పొడవు.. రాత్రికి పొట్టి.. | Morning Tall Evening Short The Shocking Science of Your Daily Height | Sakshi
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ఉదయం పొడవు.. రాత్రికి పొట్టి..

Jun 17 2026 7:23 AM | Updated on Jun 17 2026 7:23 AM

Morning Tall Evening Short The Shocking Science of Your Daily Height

మనిషి ఎత్తు అనేది ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుందని మనమంతా భావిస్తాం. ఒక వయసు వచ్చాక ఎత్తు పెరగడం ఆగిపోతుందని, ఆ తర్వాత అందులో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని నమ్ముతాం. కానీ శాస్త్రవేత్తలు తాజాగా వెల్లడించిన విషయాలు ఈ నమ్మకాలను పూర్తిగా తలకిందులు చేస్తున్నాయి. మనం ఉదయం నిద్ర లేచినప్పుడు ఉండే ఎత్తు, రాత్రి పడుకునే సమయానికి ఉండదని శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల్లో తేలింది. ప్రతిరోజూ ఒక మనిషి ఎత్తులో దాదాపు 1 నుండి 2 సెంటీమీటర్ల మేర మార్పు వస్తుందనే నిజం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. మన శరీరంలో, ముఖ్యంగా వెన్నెముకలో జరిగే ఒక సహజసిద్ధమైన ప్రక్రియే దీనికి కారణమని సైన్స్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.  

వెన్నెముకలో దాగున్న ఆ రహస్యం
మనం రోజూ పొడవుగా, పొట్టిగా మారడానికి గల అసలు కారణం మన వెన్నెముకలోనే దాగి ఉంది. మానవ వెన్నెముక అనేది ‘వర్టెబ్రే’ (Vertebrae) అని పిలిచే చిన్న చిన్న ఎముకల గొలుసుతో నిర్మితమై ఉంటుంది. ఈ ఎముకల మధ్యలో ‘ఇంటర్ వర్టెబ్రల్ డిస్క్‌లు’ (Intervertebral discs) అని పిలిచే మృదువైన, కుషన్ వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. జెల్ లాంటి ద్రవంతో నిండి ఉండే ఈ డిస్క్‌లు, మన వెన్నెముకకు షాక్ అబ్జార్బర్‌లుగా పనిచేస్తాయి. మనం నడవడానికి, వంగడానికి, వివిధ పనులు చేయడానికి అవసరమైన
ఫ్లెక్సిబిలిటీని ఇవే అందిస్తాయి.

విలన్‌గా మారిన గురుత్వాకర్షణ శక్తి
మనం ఉదయం నిద్ర లేచింది మొదలుకుని రాత్రి పడుకునే వరకు నిలబడటం, నడవడం, పరిగెత్తడం లేదా కుర్చీల్లో కూర్చోవడం వంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాం. ఈ సమయంలో భూమి గురుత్వాకర్షణ (Gravity) నిరంతరం మన శరీరాన్ని కిందకు లాగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల మన శరీర బరువంతా వెన్నెముకపై పడుతుంది. ఈ నిరంతర ఒత్తిడి కారణంగా, వెన్నెముక పూసల మధ్య ఉండే మృదువైన డిస్క్‌లు కొద్దిగా కుంచించుకుపోతాయి.

ద్రవాన్ని కోల్పోతున్న డిస్క్‌లు
గురుత్వాకర్షణ ఒత్తిడి కారణంగా ఇంటర్ వర్టెబ్రల్ డిస్క్‌లలో ఉండే జెల్ లాంటి ద్రవం కొద్దికొద్దిగా బయటకు నెట్టబడుతుంది. దీనివల్ల ఆ డిస్క్‌లు వాటి అసలు మందాన్ని కోల్పోయి పల్చగా మారుతాయి. ఫలితంగా, రోజంతా మనం చేసే శారీరక శ్రమ వల్ల వెన్నెముక పొడవు స్వల్పంగా తగ్గుతుంది. ఇదే మనిషి శరీరపు ఎత్తు తగ్గడానికి దారితీస్తుంది. ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో ఉన్న ఎత్తుతో పోలిస్తే, సూర్యాస్తమయం అయ్యేసరికి మనిషి స్వల్పంగా పొట్టిగా మారడానికి గల శాస్త్రీయ కారణం ఇదే.

రాత్రి వేళల్లో రీఛార్జ్
అయితే ఈ మార్పు శాశ్వతం కాదు, కేవలం తాత్కాలికం మాత్రమే కావడం విశేషం. రోజంతా అలసిపోయిన శరీరాన్ని రాత్రి వేళల్లో పడకపై వాల్చినప్పుడు వెన్నెముకపై ఉన్న ఒత్తిడి పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. మనం పడుకుని విశ్రాంతి తీసుకునే ఆ కొన్ని గంటల సమయంలో, వెన్నెముక పూసల మధ్య ఉండే డిస్క్‌లు తిరిగి ద్రవాన్ని పీల్చుకుంటాయి. దీనిని సైన్స్ భాషలో ‘స్పైనల్ డికంప్రెషన్’ (Spinal decompression) అంటారు. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా డిస్క్‌లు మళ్లీ తమ పాత రూపాన్ని, మందాన్ని సంతరించుకుంటాయి. ఫలితంగా పగటిపూట కోల్పోయిన ఎత్తు రాత్రికి రాత్రే తిరిగి వచ్చేస్తుంది.

అంతరిక్షంలో వ్యోమగాముల ఎత్తు
శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల ప్రకారం, సాధారణంగా ఒక రోజులో మనిషి ఎత్తులో 1 నుండి 2 సెంటీమీటర్లు (దాదాపు అర ఇంచ్) వరకు తేడా వస్తుంది. ఈ మార్పు చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల నిత్య జీవితంలో మనం దీనిని గమనించలేం. కానీ అంతరిక్షంలోకి వెళ్లే వ్యోమగాములలో ఈ ప్రభావం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అంతరిక్షంలో గురుత్వాకర్షణ శక్తి (Zero Gravity) ఉండదు కాబట్టి, అక్కడ వ్యోమగాముల వెన్నెముకపై ఎలాంటి ఒత్తిడి ఉండదు. ఫలితంగా వారి వెన్నెముక స్వేచ్ఛగా సాగి, వారు సాధారణం కంటే దాదాపు రెండు ఇంచుల వరకు పొడవు పెరుగుతారని పరిశోధనలు నిరూపించాయి.

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