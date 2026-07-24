దేశంలో రిచెస్ట్ జిల్లా తెలంగాణలోనే..

భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. సంప్రదాయక ఆర్థిక రాజధాని ముంబైని అధిగమించి అత్యధిక తలసరి జీడీపీ సాధించిన జిల్లాల జాబితాలో తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ‘ఇన్ఫ్రామంత్రా’ ఆర్థిక గణాంకాల ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ నివేదిక ఒక ప్రాంతంలో ప్రతి వ్యక్తి అందించే సగటు ఆర్థిక విలువను (తలసరి ఆదాయం) ప్రతిబింబిస్తుంది. ఐటీ, ఫార్మా, పరిశ్రమలు, పర్యాటక రంగాల మద్దతుతో దేశంలో అత్యధిక తలసరి జీడీపీ నమోదు చేసిన టాప్-10 సంపన్న జిల్లాల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి.
దేశంలో అత్యంత సంపన్న జిల్లాలు
|ర్యాంక్
|జిల్లా పేరు
|రాష్ట్రం
|తలసరి జీడీపీ
|1
|రంగారెడ్డి
|తెలంగాణ
|రూ.11.46 లక్షలు
|2
|గురుగ్రామ్ (గుర్గావ్)
|హరియాణా
|రూ.9.05 లక్షలు
|3
|బెంగళూరు అర్బన్
|కర్ణాటక
|రూ.8.93 లక్షలు
|4
|గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ (నోయిడా)
|ఉత్తరప్రదేశ్
|రూ.8.48 లక్షలు
|5
|సోలన్
|హిమాచల్ ప్రదేశ్
|రూ.8.10 లక్షలు
|6
|ఉత్తర, దక్షిణ గోవా
|గోవా
|రూ.7.63 లక్షలు
|7
|సిక్కిం జిల్లాలు (గ్యాంగ్టక్ తదితరాలు)
|సిక్కిం
|రూ.7.46 లక్షలు
|8
|దక్షిణ కన్నడ (మంగళూరు)
|కర్ణాటక
|రూ.6.69 లక్షలు
|9
|ముంబై
|మహారాష్ట్ర
|రూ.6.57 లక్షలు
|10
|అహ్మదాబాద్
|గుజరాత్
|రూ.6.54 లక్షలు
ఈ ఆర్థిక పురోగతి కేవలం పారిశ్రామిక రంగానికే కాకుండా ఈ జిల్లాల్లో ప్రపంచస్థాయి రహదారులు, విమానాశ్రయాలు, లగ్జరీ హోటళ్లు వంటి పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి కూడా ప్రధాన చోదక శక్తిగా నిలుస్తోంది.
రంగారెడ్డి అగ్రస్థానం వెనుక ఆర్థిక అంశాలు
హైదరాబాద్కు అనుబంధంగా ఉన్న రంగారెడ్డి జిల్లా కేవలం పరిపాలనా సరిహద్దులకే పరిమితం కాలేదు. గ్లోబల్ ఐటీ దిగ్గజాలు, భారీ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలు, లైఫ్ సైన్సెస్, బయోటెక్నాలజీ పార్కుల రాకతో ఈ ప్రాంతం వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది. మరోవైపు చార్మినార్, గోల్కొండ కోట, చౌమహల్లా ప్యాలెస్ వంటి హైదరాబాద్ చారిత్రక సౌధాలకు ప్రవేశ ద్వారంగా ఉన్న రంగారెడ్డి జిల్లా తన ఆర్థిక పురోగతితో పర్యాటకులకు ప్రపంచస్థాయి ఆతిథ్య, రవాణా వసతులను అందిస్తోంది.
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