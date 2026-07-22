 ఒంటరిగా వెళ్తున్నయువతిని ఎత్తుకెళ్ళి అత్యాచారం..! | Bengali woman incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఒంటరిగా వెళ్తున్నయువతిని ఎత్తుకెళ్ళి అత్యాచారం..!

Jul 22 2026 7:47 AM | Updated on Jul 22 2026 7:47 AM

Bengali woman incident

కర్ణాటక: రాత్రి ఒంటరిగా వెళ్తున్న పశ్చిమ బెంగాల్ కు చెందిన యువతిని కారులో అపహరించి  సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటన మైసూరు జిల్లాలోని టి. నరసిపుర తాలూకాలోని ముగురు గ్రామం వద్ద జరిగింది. ఈ కేసులో టి.నరసిపురలో బట్టల దుకాణదారు రిహాన్‌ ఖాన్, హౌసింగ్‌ బోర్డ్‌వాసి కిషోర్‌ కుమార్, హెలవర  హుండి గ్రామానికి చెందిన కిరణ్‌ అలియాస్‌ హుచ్చాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 

వివరాలు.. బెంగాల్‌కు చెందిన 30 ఏళ్ల యువతి, టి.నరసిపుర పట్టణంలో అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తూ, ఒక చాట్‌ సెంటర్‌లో పనిచేస్తోంది. ఆమె 19న రాత్రి పార్టీ ఉందంటే మైసూరులో స్నేహితురాలి ఇంటికి వెళ్లింది. తిరిగి బస్టాండులో దిగి నడిచి వస్తుండగా, కారులో వచ్చిన నిందితులు ఆమెను ఏదో చిరునామా అడిగారు, తనకు తెలియదని చెప్పగా, బలవంతంగా ఎక్కించుకున్నారు. పలు లాడ్జిలు తిప్పుతూ చివరకు ముగురు గ్రామం సమీపంలో ఉన్న ఒక లాడ్జికి తీసుకెళ్లి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. మొబైల్‌ ఫోన్‌తో పాటు రూ. 5 వేలు దోచుకున్నారు.  

రూ.లక్ష ఇవ్వాలని బెదిరించి  
రూ.లక్ష ఇవ్వాలని దుండగులు డిమాండ్‌ చేశారని బాధితురాలు తెలిపింది. డబ్బు ఇంట్లో ఉందని, తీసుకెళ్తే ఇస్తానని చెప్పడంతో ఇంటికి తీసుకెళ్లారని ఆమె పేర్కొంది. బాధితురాలు కారు దిగి వెంటనే ఇంట్లోకి వెళ్లి తలుపు గడియ పెట్టుకుని సహాయం కోసం కేకలు వేసింది. దీంతో నిందితులు పారిపోయారు. ఇంటి యజమాని సహాయంతో  మహిళా పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. వివరాల ఆధారంగా కారును సీజ్‌ చేసి, నిందితులను పట్టుకున్నట్లు జిల్లా ఎస్పీ మల్లికార్జున బాలదండి మంగళవారం తెలిపారు. బాధితురాలు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.    

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రియురాలిని పరిచయం చేసిన యంగ్ హీరో ఫోటోస్ వైరల్
photo 2

హైదరాబాద్‌ : అంగరంగ వైభవంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కల్యాణోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ కంటే అందంగా చెన్నై లవ్ స్టోరీ యాంకర్ చర్మిలా (ఫోటోలు)
photo 4

చెల్లి సితార, ఫ్రెండ్స్‌తో మహేశ్ కొడుకు గౌతమ్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

వైఎస్సార్‌సీపీ ‘చలో పంచదార్ల’ విజయవంతం (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Karumuri Venkat Reddy Sensational Comments On Chandrababu 1
Video_icon

చంద్రబాబు ఇంటిదగ్గరే.. శవం కూడా ఎక్కడుందో కూడా తెలీదు

Advocate Rajini Strong Counter To Rayapati Shailaja 2
Video_icon

నువ్వు ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే.. రాయపాటి శైలజ ఓవరాక్షన్.. ఇచ్చిపడేసిన అడ్వకేట్ రజిని
Ambati Rambabu Clarity On His Comments On Vangalapudi Anitha 3
Video_icon

మీరు నన్ను ఏమైనా చేసుకోండి.. నేను అనితపై ఎలాంటి అసభ్యమైన వ్యాఖ్యలు చేయలేదు
TDP Venkateswara Raju Sensational Comments On Raghu Rama Krishnam Raju 4
Video_icon

30 సంవత్సరాల నుంచి TDP అంటే ప్రాణమిచ్చా.. టీడిపీ నేత సంచలన వ్యాఖ్యలు
Major Twist In Trainee IPS Uday Case 5
Video_icon

ట్రైనీ IPS ఉదయ్ కేసులో కీలక మలుపు
Advertisement
 