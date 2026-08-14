 నేను తప్పు చేశా.. ఆ రూట్‌లో వెళ్లొద్దు | Punjab Man Warns Against Donkey Route In Tearful Video From Mexico | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేను తప్పు చేశా.. ఆ రూట్‌లో వెళ్లొద్దు

Aug 14 2026 4:11 PM | Updated on Aug 14 2026 4:29 PM

Punjab Man Warns Against Donkey Route In Tearful Video From Mexico

డంకీ రూట్‌లో వెళ్లి మెక్సికోలో చిక్కుకుపోయిన ఓ పంజాబీ యువకుడి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.  నేను తప్పు చేశాను.. ఎవరూ ఆ రూట్‌లో అమెరికాకు వెళ్లొద్దంటూ అభ్యర్థించాడు. ఆ వీడియోలో ఆ యువకుడు ఒక గదిలోని మంచంపై పడుకుని.. చేతులు జోడించి వేడుకుంటూ.. 'డంకీ' మార్గం ద్వారా ఎవరూ మెక్సికోకు రావద్దని విజ్ఞప్తి  చేశాడు.

ఆ వీడియోలో తాను తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించిన తర్వాత తనపై దాడి చేశారని ఆ యువకుడు ఆరోపిస్తున్నాడు. తనను ఎంత తీవ్రంగా కొట్టారంటే.. తాను సరిగ్గా నడవలేకపోతున్నానని..  ఇదే పొరపాటును ఎవరూ చేయవద్దంటూ ఆ యుకుకులు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేశాడు. సురక్షితంగా తీసుకువెళ్తామని నమ్మించిన ఏజెంట్లు తనపై తీవ్రంగా దాడి చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన ఆ యువకుడు.. అలాంటి ఏజెంట్ల మాటలు నమ్మొద్దంటూ హచ్చరించాడు.

అయితే, ఆ వీడియోలో అతని  పేరు, చిరునామా వెల్లడి కాలేదు. 33 సెకన్ల పాటు ఉన్న ఈ క్లిప్‌ను ఆగస్టు 13న అప్‌లోడ్ చేసినట్లు సమాచారం. 'డంకీ' మార్గం ద్వారా ప్రయాణించిన పలువురు యువకులు మెక్సికోలో చిక్కుకుపోయారని.. వారి భద్రత కోసం ప్రార్థనలు చేస్తున్నారని పలు సోషల్ మీడియా పోస్టులు కూడా పేర్కొంటున్నాయి.

విదేశాలకు అక్రమంగా వెళ్లేందుకు ఉపయోగించే మార్గాన్నే ‘డంకీ’ రూట్‌గా అంటారు. ఈ పదం.. పంజాబీ వాడుక భాషలో నుంచి  వచ్చింది. ప్లానింగ్‌ లేకుండా ఒకచోట నుంచి మరో ప్రాంతానికి వెళ్లడం.. నకిలీ పత్రాలతో షిప్‌ కంటైనర్లు, వాహనాల సీక్రెట్‌ కంపార్టుమెంట్లలో దేశ సరిహద్దులు దాటడం అన్నమాట. మంచి అవకాశాల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనే కోరిక.. కానీ చదువు, సరైన అర్హతలు లేకపోవడంతో చాలామంది అక్రమ మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు.

ముందుగా భారత్ నుండి కెనడాకు టూరిస్ట్ వీసాపై వెళ్తారు. టొరంటో చేరుకున్నాక ఏజెంట్ పిలుపు కోసం హోటళ్లలో వేచి ఉంటారు. అక్కడి నుండి 2,100 కి.మీ దూరంలోని మనిటోబా ప్రావిన్స్‌కు, ఆపై ఎమర్సన్ గ్రామానికి చేరుకుంటారు. ఇది సరిహద్దు ప్రాంతం. ఇక్కడ 40 డిగ్రీల చలిలో, మోకాళ్ల లోతు మంచులో నడుస్తూ అమెరికాలోకి ప్రవేశిస్తారు. దక్షిణ అమెరికా ద్వారా వెళ్లే ఈ మార్గం అత్యంత భయంకంగా ఉంటుంది. పనామా అడవులు, నదులు, కొండలను దాటాల్సి ఉంటుంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అఖిల్‌ రాజ్‌, నాగదుర్గ జంటగా ‘శనార్తి’ సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 2

వెకేషన్‌లో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ చిల్.. (ఫోటోలు)
photo 3

'అమీర్ లోగ్' హీరోయిన్ వేద జలంధర్ బ్యూటీ ఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 4

మిర్చి కంటే ఘాటుగా 'టాక్సిక్' కియారా గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 5

హీరో శర్వానంద్ 'జార్జ్ క్రిష్' మూవీ ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Viral Video Dog Attack On Couple Husband And Wife Seriously Injured 1
Video_icon

Viral Video: దంపతులపై కుక్క‌ దాడి... భార్యాభర్తలకు తీవ్ర గాయాలు వైరల్ వీడియో
Congress Serious About Komatireddy Raj Gopal Reddy Comments 2
Video_icon

నోరు అదుపులో పెట్టుకో కోమటి రెడ్డిపై కాంగ్రెస్ సీరియస్
YSRCP Bhuma Karunakar Reddy Fires on Tirupati Collector Over 2000 Crore Corruption Allegations 3
Video_icon

2 వేల కోట్ల అవినీతి... అధికారంలోకి రాగానే నీ అంతు తేలుస్తాం..
Professor Jiang Says Pakistan Could Use Nuclear Weapons 4
Video_icon

భారత్ పై పాక్ అణుబాంబు వాడితే.. ప్రొఫెసర్ జియాంగ్ సంచలనం
YSRCP Usha Sri Charan Strong Warning to Minister Savitha 5
Video_icon

గుర్తుపెట్టుకో సవితా... ఇదే కంటిన్యూ అయితే నీకు జైలే...
Advertisement
 