 రైలు డోరు దగ్గరున్న యువతికి సైగలు.. దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్‌! | Woman records video to teach lesson to a man making obscene gestures | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రైలు డోరు దగ్గరున్న యువతికి సైగలు.. దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్‌!

Jun 30 2026 1:47 PM | Updated on Jun 30 2026 1:47 PM

Woman records video to teach lesson to a man making obscene gestures

న్యూఢిల్లీ: వివేక్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రయాణిస్తున్న రూపాలీ దీక్షిత్ అనే మహిళా ప్రయాణికురాలిని చూసి రైల్వే ట్రాక్‌పై నిలుచున్న ఒక వ్యక్తి అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. జూన్ 29న దంకుని(పశ్చిమ బెంగాల్‌) జంక్షన్ వైపు రైలు వెళ్తున్న సమయంలో, రైలు గేటు దగ్గర నిలబడిన ఆమెకు సదరు వ్యక్తి అసభ్య సైగలు చేశాడు. దీనిని గమనించిన ఆ మహిళ వీడియో తీసి, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా రైల్వే శాఖ, ‘రైల్ మదద్’, ‘ఆర్‌పీఎఫ్’ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఈ ఫిర్యాదుపై రైల్వే రక్షణ దళం తక్షణమే స్పందించి, తదుపరి చర్యల కోసం కేసును హౌరా డివిజన్‌కు బదిలీ చేసింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఆర్‌పీఎఫ్ ఈస్టర్న్ రైల్వే కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు. తుది నివేదిక రావాల్సి ఉంది. మరోవైపు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఈ వీడియోపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నిందితుడి చర్యను పలువురు తీవ్రంగా ఖండించగా, కొందరు నెటిజన్లు బాధితురాలి ప్రయాణ విధానాన్ని ప్రశ్నిస్తూ విమర్శలకు దిగారు. అయితే దుస్తులు లేదా నిలబడే స్థలాన్ని బట్టి మహిళలపై వేధింపులను సమర్థించలేమని మరికొందరు ప్రయాణికులు, నెటిజన్లు అంటున్నారు. 
 

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అందాల అదితీ రావు హైదరీ (ఫొటోలు)
photo 2

రకుల్.. అదిరెన్ నీ సొగసులు! (ఫొటోలు)
photo 3

లార్డ్స్ మైదానంలో సందడి చేసిన కోహ్లి-ధావన్ ఫ్యామిలీస్! (ఫోటోలు)
photo 4

ఫ్యామిలీతో హీరోయిన్ మధుబాల స్పెషల్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

బాలీవుడ్ భామ ప్రగ్యా కపూర్ బర్త్‌ డే.. తమన్నా సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Political Controversy Over Employment Guarantee Scheme in Kadiri 1
Video_icon

ఫేస్ యాప్ దుర్వినియోగం? ఉపాధి హామీలో టీడీపీ అక్రమాలు
Actress Samantha Movie Maa Inti Bangaram Breaks Arundhati Records 2
Video_icon

రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన సమంత.. అనుష్కను దాటేసింది!
Police Overaction in Jeedi Nellore YSRCP Protest 3
Video_icon

పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్ భూమనను ఈడ్చి పడేశారు
AP Women Commission Summons Gudivada Amarnath 4
Video_icon

సాయి కృష్ణ తల్లి ఆవేదన.. మహిళా కమిషన్‌కు కనిపించలేదా?
Farmer Discovers Gold Buried in His Land In Warangal 5
Video_icon

పొలంలో బంగారం కలకలం ఆ తర్వాతే మొదలైన అసలు కథ..
Advertisement
 