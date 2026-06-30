 రొట్టెల పండగ : స్వర్ణాల తీరం భక్తజన సంద్రం (ఫొటోలు) | Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రొట్టెల పండగ : స్వర్ణాల తీరం భక్తజన సంద్రం (ఫొటోలు)

Jun 30 2026 3:06 PM | Updated on Jun 30 2026 3:06 PM

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos1
1/26

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నెల్లూరులో గల బారా షహీద్ దర్గా వద్ద మొహరం మాసంలో జరిగే ప్రసిద్ధ మతసామరస్య వేడుక రొట్టెల పండుగ.

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos2
2/26

భక్తులు తమ కోరికలు నెరవేరాలని ప్రార్థించి, కోరిక తీరిన తర్వాత స్వర్ణాల చెరువులో రొట్టెలు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం ఇక్కడి ప్రధాన ఆచారం.

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos3
3/26

స్వర్ణాల తీరం భక్తజన సంద్రమైంది. రొట్టెల పండగకు భక్తులు పోటెత్తారు. స్వర్ణాల చెరు వులో పవిత్ర స్నానమాచరించి కోర్కెలు తీరిన భక్తులు రొట్టెలను వదలగా...కోర్కెలతో వచ్చిన భక్తులు రొట్టెలు అందుకు న్నారు. అనంతరం బారాషహీద్లను దర్శించుకుని ప్రార్థనలు చేశారు. తమ ఆకాంక్షలు నెరవేరాలని మొక్కుకున్నారు.

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos4
4/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos5
5/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos6
6/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos7
7/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos8
8/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos9
9/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos10
10/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos11
11/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos12
12/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos13
13/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos14
14/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos15
15/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos16
16/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos17
17/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos18
18/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos19
19/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos20
20/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos21
21/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos22
22/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos23
23/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos24
24/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos25
25/26

Nellore Rottela Panduga 2026 HD Photos26
26/26

# Tag
Rottela panduga rottela panduga nellore 2016 Nellore shaheed Andhra Pradesh photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రొట్టెల పండగ : స్వర్ణాల తీరం భక్తజన సంద్రం (ఫొటోలు)
photo 2

అందాల అదితీ రావు హైదరీ (ఫొటోలు)
photo 3

రకుల్.. అదిరెన్ నీ సొగసులు! (ఫొటోలు)
photo 4

లార్డ్స్ మైదానంలో సందడి చేసిన కోహ్లి-ధావన్ ఫ్యామిలీస్! (ఫోటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీతో హీరోయిన్ మధుబాల స్పెషల్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
New Twist In Ketan Agarwal death case 1
Video_icon

కేతన్ హత్య కేసులో బయటపడుతున్న కీలక ఆధారాలు.. మరో సంచలన ట్విస్ట్!
YSRCP Ummidi Swathi Das Serious Comments on TDP Leaders Over Beach Bars In Vizag 2
Video_icon

మినిమం కామన్ సెన్స్ లేదా... ఏమ్మా హోమ్ మినిస్టర్, ఏం చేస్తున్నావ్..!
High Tension In Vijayawada AP Farmers Protest Over Farmers 3
Video_icon

High Tension: చంద్రబాబు ఇంటిని ముట్టడి బారు గేట్లు లాగిపడేసిన రైతులు
Sai Krishna Case Update RMP Doctor Statement 4
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో RMP డాక్టర్ చెప్పిన నమ్మలేని నిజాలు
Political Controversy Over Employment Guarantee Scheme in Kadiri 5
Video_icon

ఫేస్ యాప్ దుర్వినియోగం? ఉపాధి హామీలో టీడీపీ అక్రమాలు
Advertisement