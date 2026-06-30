 రకుల్.. అదిరెన్ నీ సొగసులు! (ఫొటోలు) | Rakul Preet Singh Stuns with Her Glamorous Looks Photos | Sakshi
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రకుల్.. అదిరెన్ నీ సొగసులు! (ఫొటోలు)

Jun 30 2026 11:42 AM | Updated on Jun 30 2026 11:46 AM

Rakul Preet Singh Stuns with Her Glamorous Looks Photos1
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పెళ్లి చేసుకుని ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. గ్లామర్ విషయంలో ఏ మాత్రం తగ్గట్లేదు. లేటెస్ట్ ఫొటోలే దీనికి ఉదాహరణ. సొగసులతో మెరిసిపోతోంది.

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Rakul Preet Singh Stuns with Her Glamorous Looks Photos3
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