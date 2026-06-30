 అందాల అదితీ రావు హైదరీ (ఫొటోలు) | Aditi Rao Hydari Wins Hearts With Her Elegant Simple Look In Latest Photos, Went Viral On Social Media | Sakshi
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అందాల అదితీ రావు హైదరీ (ఫొటోలు)

Jun 30 2026 9:05 AM | Updated on Jun 30 2026 12:35 PM

Aditi Rao Hydari Stunning Photos1
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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ అదితీ రావు హైదరీ.. సింపుల్ లుక్‌తో ఆకట్టుకుంటోంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

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