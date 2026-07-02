విజయ్‌ దూకుడు.. తమిళ రాజకీయాల్లో సంచలనం!

చెన్నై: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన అన్నాడీఎంకే (AIADMK) నుంచి మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, వందలాది మంది కీలక నేతలు అధికార తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK)లో చేరేందుకు సిద్ధమవడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. కనీసం ఐదుగురు మాజీ మంత్రులు, సుమారు 15 మంది మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, వందలాది మంది జిల్లా, నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకులు టీవీకేలో చేరనున్నట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి.
ఈ చేరికల్లో మాజీ మంత్రులు సీ. విజయభాస్కర్, ఎం.ఆర్. విజయభాస్కర్, ఎం.ఎస్.ఎం. ఆనందన్, ఎస్. వలర్మతి వంటి ప్రముఖ నేతలు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరిలో కొందరు ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యే పదవులకు రాజీనామా చేసి టీవీకేలో చేరేందుకు మార్గం సుగమం చేసుకున్నారు. దీంతో అసెంబ్లీలో అన్నాడీఎంకే బలం కూడా క్రమంగా తగ్గుతోంది.
అన్నాడీఎంకేలో వరుస వలసలు..
కాగా, గత కొన్ని వారాలుగా అన్నాడీఎంకే నుంచి మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎంపీలు వరుసగా టీవీకే వైపు వెళ్తున్నారు. ఇప్పటికే పలువురు సీనియర్ నేతలు విజయ్ సమక్షంలో టీవీకేలో చేరారు. తాజా చేరికలతో ఈ వలసలు మరింత వేగం పుంజుకున్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే, టీవీకే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత టీవీకే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తన సంస్థాగత బలాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అధికార పార్టీ కావడంతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, భవిష్యత్ రాజకీయ అవకాశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇతర పార్టీల నాయకులు టీవీకే వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. మరోవైపు, పాత ప్రాంతీయ పార్టీలతో పోలిస్తే టీవీకేలో రాజకీయ భవిష్యత్ మెరుగ్గా ఉంటుందనే భావన కూడా కొంతమంది నాయకుల్లో కనిపిస్తోందని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అన్నాడీఎంకేకు ఇది హెచ్చరికేనా?
వరుస రాజీనామాలు, సీనియర్ నేతల నిష్క్రమణ అన్నాడీఎంకే సంస్థాగత బలంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని పరిశీలకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా జిల్లా స్థాయిలో ప్రభావం ఉన్న నాయకులు పార్టీని వీడటం వల్ల క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ క్యాడర్పై ప్రభావం పడొచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ వలసలను ఎదుర్కొనేందుకు అన్నాడీఎంకే నాయకత్వం సంస్థాగత పునర్వ్యవస్థీకరణపై దృష్టి పెట్టే అవకాశముందని కూడా రాజకీయ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
తమిళ రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలు
ఒకప్పుడు డీఎంకే–అన్నాడీఎంకే మధ్యే పరిమితమైన తమిళ రాజకీయాలు ఇప్పుడు టీవీకే ఎదుగుదలతో కొత్త దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాయి. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విజయ్ పార్టీ ఇతర పార్టీల నుంచి నాయకులను ఆకర్షించడంలో సఫలమవుతోంది. ఈ పరిణామాలు రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, ఉప ఎన్నికలు, భవిష్యత్ రాజకీయ సమీకరణాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశముందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.