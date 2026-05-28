 భోపాల్‌లో హిందీ గందరగోళం.. చరణ్ కొత్త జాగ్రత్తలు | Ram Charan takes new precautions Hindi Language chaos Happen in Bhopal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భోపాల్‌లో హిందీ గందరగోళం.. చరణ్ కొత్త జాగ్రత్తలు

May 28 2026 11:19 PM | Updated on May 28 2026 11:19 PM

Ram Charan takes new precautions Hindi Language chaos Happen in Bhopal

భోపాల్‌లో హిందీ మాట్లాడి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న మెగాపవర్‌ స్టార్‌ రామ్ చరణ్ ఈసారి జాగ్రత్త పడ్డారు. తాజాగా ఢిల్లీలో జరిగిన పెద్ది సినిమా ప్రచార కార్యక్రమంలో చరణ్ పూర్తిగా ఇంగ్లిష్‌లోనే మాట్లాడాడు. ఒక దశలో ఎవరి పేరైనా మరిచిపోతే, తన టీమ్‌ను అడిగి నిర్ధారించుకొని మరీ చెప్పాడు. ఇక పెద్ది సినిమాను చిన్నారులందరికీ చూపించాలని తల్లిదండ్రులను చరణ్ కోరాడు. 'పిల్లలపై ఈ సినిమా ఎంత ప్రభావం చూపుతుందో నేను చెప్పలేను. కానీ ఈ సినిమా చూపించిన తల్లిదండ్రులు మాత్రం అసంతృప్తి చెందరు" అని హామీ ఇచ్చాడు.  

గతంలో భోపాల్‌లో జరిగిన ఈవెంట్‌లో హిందీ మాట్లాడే ప్రయత్నంలో చరణ్ గందరగోళానికి గురయ్యాడు. ఒక దశలో భోపాల్ అనడానికి బదులు బిహార్ అన్నాడు. చివర్లో క్రికెటర్‌ బుమ్రాను ఫుట్‌బాల్ ప్లేయర్‌గా పేర్కొనడంతో సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ ఎదుర్కొన్నాడు. బుమ్రాకు సంబంధించి వివరణ ఇచ్చినా, ట్రోలింగ్ మాత్రం ఆగలేదు. అందుకే ఈసారి ఇంగ్లిష్‌లోనే మాట్లాడాడు.  

మరోవైపు, పెద్ది సినిమాకు మద్రాస్ హైకోర్టు యాంటీ పైరసీ ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ మంజూరు చేసింది. సినిమా రిలీజ్ తర్వాత ఏదైనా క్లిప్స్ లీక్ చేయడం లేదా అక్రమంగా షేర్ చేయడం వంటివి జరిగితే, చిత్ర యూనిట్ చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవడానికి పూర్తి స్వేచ్చ ఉంటుంది. కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వుల ప్రకారం సినిమా కంటెంట్‌ను అనధికారికంగా అప్‌లోడ్, స్ట్రీమింగ్ లేదా షేర్ చేయరాదు. భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలకు ఇలాంటి లీగల్ రక్షణ చర్యలు చాలా కీలకమనే చెప్పాలి.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సాయిపల్లవి ఫ్యామిలీ టైమ్.. అందరితో ఎంజాయ్ చేస్తూ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుపతి: వైభవంగా నారాయణవనం బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

రష్మిక జపాన్ ట్రిప్.. యానిమే అవార్డ్ వేడుకలో ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

కమెడియన్ ఇంట్లో సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుపతి: స్వామివారిని దర్శించుకున్న కలెక్టర్‌ దంపతులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Perni Nani Comments On Nara Lokesh 1
Video_icon

ఆయన శాఖను గాలికి వదిలేశాడు.. లోకేష్ పై పేర్ని నాని పంచులు
YS Avinash Reddy Strong Warning To Btech Ravi 2
Video_icon

నా ఫ్యామిలీ జోలికి రావద్దు..! వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
RK Roja SLAMS Chandrababu 3
Video_icon

చెప్పులపార్టీ... నువ్వా నీతులు చెప్పేది
Garam Vennela Hilarious Skit On Relationship 4
Video_icon

రిలేషన్ లో ఉంటే గీ పనులు అసలు చేయకుండ్రి..!
US Ready To Resume Military Action If Iran Peace Negotiations Fail 5
Video_icon

చర్చలకు రాకపోతే.. ఇరాన్ అంతమే!
Advertisement
 