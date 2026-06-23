 రూపాయి ఎక్కువ ఇవ్వలేదని ఆ షో రిజెక్ట్‌ చేశా: సంజీవ్‌ కపూర్‌ | Sanjeev Kapoor Opens Why He Rejected Masterchef India Season 2 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అక్షయ్‌ కన్నా రూపాయి ఎక్కువ అడిగా, నో అంటే రిజెక్ట్‌ చేశా: సంజీవ్‌ కపూర్‌

Jun 23 2026 6:17 PM | Updated on Jun 23 2026 6:28 PM

Sanjeev Kapoor Opens Why He Rejected Masterchef India Season 2

రెస్టరంట్‌ స్టైల్‌ వంటకాలను టెలివిజన్‌ ద్వారా దేశ మహిళకు పరిచయం చేసిన ప్రముఖ చెఫ్‌ సంజీవ్‌ కపూర్‌. 1990ల ప్రారంభంలో తన ఐకానిక్ షో 'ఖానా ఖజానా'తో ఆయన ఫేమస్‌ అయ్యారు. 'మాస్టర్‌ చెఫ్ ఇండియా' రియాల్టీ షోతో ఆయన ప్రజాదరణ మరింత పెరిగింది. ఈ ఫ్రాంచైజీ విజయాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. అయితే తొలుత ఈ రియాల్టీ షోని ఆయన రిజెక్ట్‌ చేశాడట. అలా ఎందుకు తిరస్కరించాల్సి వచ్చిందో తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వివరించాడు.

మాస్టర్‌ చెఫ్‌ ఇండియా మొదటి సీజన్‌కు అక్షయ్‌ కుమార్ జడ్జ్‌గా వ్యవహరించారు. రెండో సీజన్‌ కోసం నిర్వాహకులు నన్ను సంప్రదించారు. నేను చేస్తానని చెప్పా. కానీ అక్షయ్‌ కంటే ఒక్క రూపాయి ఎక్కువ పారితోషికం ఇస్తేనే చేస్తానని కండీషన్‌ పెట్టాను. దానికి వాళ్లు అంగీకరించలేదు. వాళ్లు చెప్పిన రెమ్యునరేషన్‌కే షో చేయమన్నారు. నేను కుదరని చెప్పా. అది నా ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన విషయంగా అనిపించింది. అందుకే రెండో సీజన్‌ని రిజెక్ట్‌ చేశారు. ఇక మూడో సీజన్‌ సమయంలోనూ వారు నన్ను సంప్రదించారు. షో సరిగా నడవడం లేదని.. నన్ను జడ్జ్‌గా చేయమని అడిగారు. అప్పుడు కూడా నేను అదే కండీషన్‌ పెట్టా. అక్షయ్‌ కుమార్‌ కంటే ఒక్క రూపాయి ఎక్కువ ఇచ్చి..నన్ను ఆ షోకి తీసుకున్నారు’ అని సంజీవ్‌ అన్నారు. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఢిల్లీలో ఘనంగా పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 2

గ్రాండ్‌గా బోనీ కపూర్ కూతురి పెళ్లి వేడుకలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

చీరలో తెలుగందం రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 4

లేటు వయసులోనూ మరింత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

నాగదుర్గ.. యూట్యూబ్ సాంగ్స్ నుంచి హీరోయిన్ ఛాన్స్‌ల వరకు (ఫొటోలు)

Video

View all
Railway Employee Incident In Renigunta 1
Video_icon

డబ్బు కోసమే రైల్వే ఎంప్లాయ్ ట్రాప్..! వైరల్ అవుతున్న ఆడియో
Tamil CM Vijay Sensational Comments DMK 2
Video_icon

విజయ్ Vs ఉదయ్ తమిళనాడు అసెంబ్లీలో రచ్చ రచ్చ
Chandrababu Master Plan Kutami Flaws 3
Video_icon

అమృత్ 2.0 పనుల్లో చంద్రబాబు నిలువు దోపిడీ

Kakani Govardhan And MLC Parvatha Reddy Press Meet 4
Video_icon

మంత్రి నారాయణకు కాకాణి గోవర్థన్ రెడ్డి సవాల్
Don’t Buy Gold Before Watching This 5
Video_icon

బంగారం కొనేటప్పుడు ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి
Advertisement
 